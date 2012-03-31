محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تولید اقلام تبلیغاتی و گردشگری استان البرز بیش از 50 درصد افزایش داشته است.



وی ادامه داد: در ایام نوروز سال جاری 20 هزار نسخه کتاب راهنمایی گردشگری استان البرز، 15 هزار نسخه کتاب راهنمای شهرستان نظرآباد، طالقان، ساوجبلاغ و تعداد 20 هزار نسخه برشور راهنمای گردشگری استان البرز، 20 هزار نسخه نقشه استان البرز با همکاری شهرداری کرج تهیه شده است.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز با اشاره به اینکه تعداد اقلام تهیه شده در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است، افزود: تا کنون بخشی از این اقلام بین گردشگران و مسافران استان البرز در ایام نوروز توزیع شده است.



دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر استان البرز گفت: سایر اقلام دیگر دستگاه ها از جمله اورژانس و مدیریت فوریت های پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش هلال احمر و ... در قالب برشور و کتابچه ای جمع آوری و بین مسافران و گردشگران توزیع شده است.

