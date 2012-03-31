اردوی تیم ملی بدمینتون دانش آموزان در قم پایان یافت

علی پنجه باشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه رقابت های جهانی بدمینتون دانش آموزان در سطح بالایی برگزار می شود، بدمینتون بازان کشورمان انگیزه زیادی برای حضور در این مسابقات دارند و به همین خاطر نخستین اردوی آماده سازی خود در سال جدید را در قم برگزار کردند.



وی افزود: مسابقات جهانی بدمینتون دانش آموزان دارای اهمیت زیادی است زیرا بدمینتون بازان مطرح دنیا در این مسابقات حضور می یابند، به همین خاطر بازیکنان شاخصی از سراسر کشور در اردوی تیم ملی حضور داشتند تا کادر فنی بهترین ها را برای اعزام انتخاب کند.



انتخاب برترین ها برای مسابقات آسیایی



رئیس هیئت بدمینتون استان قم اضافه کرد: سالن بدمینتون فرهمند موحد مجموعه ورزشی شهید حیدریان شهر مقدس قم نیز به خوبی برای برگزاری اردوی تیم ملی مجهز شده بود و با توجه به برنامه ریزی بسیار خوبی که انجمن بدمینتون آموزشگاه های قم در تعامل با هیئت بدمینتون استان قم انجام داد این اردو به شکل مطلوبی برگزار شد.



وی یاد آور شد: در این مرحله از اردوی تدارکاتی تیم ملی بدمینتون دانش آموزان کشورمان 20 بدمینتون باز حضور داشتند که در نهایت از بین آنها با برگزاری یک دوره رقابت انتخابی، 10 نفر برای حضور در مرحله دوم انتخاب شدند.



پنجه باشی تصریح کرد: بدمینتون بازان دانش آموز کشورمان در راه به دست آوردن آمادگی لازم برای حضور در مسابقات جهانی بدمینتون دانش آموزان از روز پنجم فروردین ماه به مدت یک هفته در شهر مقدس قم تمرینات خود را برگزار کردند.



راه یابی 10 بدمینتون باز به مرحله دوم اردوی تیم ملی



وی عنوان داشت: این اردو در سالن اختصاصی بدمینتون قم واقع در مجموعه ورزشی شهید حیدریان یعنی تالار بدمینتون فرهمند موحد برگزار شد و در آن بدمینتون بازان مستعد و آینده داری حضور داشتند که شش نفر آنها بدمینتون بازان خوش آتیه قم بودند.



رئیس هیئت بدمینتون استان قم ابراز کرد: در این اردو آریا ظفری، علی دولتخواه، محسن صادقیان، علیرضا یزدانی به عنوان چهار چهره بدمینتون قم حضور داشتند، ضمن اینکه با توجه به میزبانی هیئت بدمینتون قم در برگزاری این اردو، محمد مهدی زاده و محمدباقر ترابی نیز به عنوان سه بدمینتون باز دیگر قمی در اردوی این تیم حاضر شدند.



وی بیان داشت: تیم ملی بدمینتون دانش آموزان کشورمان خود را برای حضور در مسابقات آسیایی بدمینتون دانش آموزان که تیرماه برگزار می شود، آماده می کند زیرا رقابت های قهرمانی آسیا به میزبانی کشور هنگ کنگ برگزار می شود.



پنجه باشی یاد آور شد: با پایان نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی بدمینتون دانش آموزان در قم، دومین مرحله اردوی تدارکاتی این تیم از سیزدهم اردیبهشت ماه به میزبانی انجمن بدمینتون آموزشگاه های استان قزوین برگزار خواهد شد.