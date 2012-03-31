  1. ورزش
۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲

در دیداری تدارکاتی/

پرسپولیس از شکست مقابل پاس همدان گریخت

پرسپولیس از شکست مقابل پاس همدان گریخت

تیم فوتبال پرسپولیس پیش از سفر به قطر برای رویارویی با تیم الغرافه، در دیداری تدارکاتی برابر تیم پاس همدان به تساوی رضایت داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، تیم فوتبال پرسپولیس که خود را برای رویارویی با تیم الغرافه قطر در هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا آماده می‌کند، ساعت 17 روز جمعه برابر تیم پاس همدان به میدان رفت که این مسابقه با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.

در این مسابقه که در مجموعه ورزشی درفشی‌فر و زیر بارش باران انجام شد، حمیدرضا علی عسکری (53) و غلامرضا رضایی(75) برای پرسپولیس امیر محبی (35) و مرتضی تبریزی (64) برای پاس گل زدند.

مصطفی دنیزلی در نیمه نخست میثاق معمارزاده، شیث رضایی، محمد نصرتی، مامادوتال، ابراهیم شکوری، مازیار زارع، سامان آقازمانی، حسین بادامکی، امیرحسین فشنگچی، غلامرضا رضایی و وحید هاشمیان را به زمین فرستاد و در نیمه دوم از آسمیر آودوکیچ، حسین کنعانی، مجتبی شیری، علیرضا نورمحمدی، ابراهیم شکوری، مهرداد پولادی، محمد نوری، حمیدرضا علی‌عسکری، امیرحسین فشنگچی، غلامرضا رضایی و هادی نوروزی استفاده کرد.

طبق اعلام کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، تمرینات امروز این تیم هم از ساعت 11 در زمین مجموعه ورزشی درفشی فر برگزار می‌شود.

کد مطلب 1566264

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