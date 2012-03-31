سال 90 سال پیشی گرفتن ایران در تولیدعلم/ اول شدن در منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین آمار ارائه شده در پایگاه تامسون رویترز در خصوص تولید علم کشورهای جهان در آخرین روزهای سال 90 اعلام شد که با نمایه سازی انتشارات علمی ایران در ISI مشخص شد مقام علمی ایران با یک پله صعود در آخرین روزهای سال 90 به رتبه 20 رسیده است.

در فاصله 2 ماهی که از سال میلادی جدید ‌گذشت و آماری که پیش از این درباره اسناد علمی ایران، نمایه شده در ISI ارائه شد، آمارها بسیار متفاوت شده به طوریکه جایگاه ایران و ترکیه که معمولاً در سنجش میزان تولیدات علمی در منطقه با یکدیگر مقایسه می‌شوند به یکدیگر نزدیک‌تر شده است.

براساس آخرین آمار ترکیه با 26 هزار و 575 مقاله به مقام 18 رسیده است. این در شرایطی بود که رتبه پیشین ترکیه در 2 ماه گذشته 17 و جمهوری اسلامی ایران 21 بود.

با نمایه سازی انتشارات علمی ایران در ISI مشخص شد مقام علمی ایران با یک پله صعود به رتبه 20 رسید.

وضعیت ایران از منظر پایگاه استنادی اسکوپوس

همچنین با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی پایگاه اسکوپوس (scopus) در خصوص ثبت مقالات علمی و پژوهشی ایران در سال 2011 وضعیت ایران در میان دیگر کشورهای دنیا مشخص شد.

پیشی گرفتن ایران از ترکیه برای اولین بار

براساس آمارهای پایگاه استنادی اسکوپوس که در آخرین روزهای سال 90 اعلام شد، ایران در سال 2010 با سهم 1.27 درصدی از تولید علم جهان دارای رتبه 19در میان دیگر کشورها بود و 27 هزار و 780 مقاله نیز منتشر کرده بود و بعد از کشور ترکیه قرار داشت.

اما در سال 2011 و براساس داده های آماری این پایگاه، ایران با انتشار 31 هزار و 204 مقاله و سهم 1.46 درصدی از تولید علم جهان با دو پله صعود و بالاتر از کشور ترکیه در رتبه 17 قرار گرفته و این در حالی است که کشور ترکیه بعد از ایران و رتبه 19 را برای تولید مقالات علمی و پژوهشی به خود اختصاص داده است.

رتبه ایران در سال 2011میلادی در پایگاه استنادی اسکوپوس 17 شده بود که با این رتبه از کشور ترکیه پیشی گرفت و در منطقه اول شد.