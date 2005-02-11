فعلا كانديدا معرفي نمي كنيم

باهنر درپاسخ به اين سئوال مكرر خبرنگار سياسي "مهر" كه پس ازبحث و تبادل نظر دراين جلسه چه تصميمي گرفته شد، فقط گفت: نتيجه مهمي قرار نبود گرفته شود ، ما فعلا كانديدايي معرفي نمي كنيم .

اين خبردرحالي منتشر مي شود كه عسگراولادي يكي از اعضاي كميته پنج نفره پيشتر از معرفي كانديداي واحد اصولگرايان در22 بهمن ماه خبر داده بود .

يكي ازنمايندگان عضوفراكسيون اصولگرايان مجلس نيز درباره تاخير در معرفي كانديداي واحداصولگرايان به خبرنگار"مهر" گفت : ازآنجا كه تصميم هاشمي رفسنجاني مبني برورود به عرصه انتخابات بي تاثيردرتصميم شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي نيست ؛ به نظر مي رسد معرفي كانديداي واحد اصولگرايان تا اعلام تصميم هاشمي به تاخير بيفتد.



وي همچنين از ادامه مذاكرات اين شورا باعلما؛ جامعه روحانيت و جامعه مدرسين حوزه علميه قم خبرداد .