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۲۳ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۵۷

باهنر در پاسخ به مهر بعد از جلسه اخير شوراي هماهنگي :

فعلا كانديدا معرفي نمي كنيم

محمدرضا باهنر در پاسخ به سئوالي درباره نيتجه نشست اخير كميته پنج نفره شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي تنها به ذكر اين جمله كفايت كرد كه : ما هميشه جلسه داشته ايم و اين جلسه هم مثل ساير جلسات ؛ قرارنبود دراين جلسه به نتيجه مهمي برسيم و كانديدايي معرفي كنيم.

باهنر درپاسخ به اين سئوال مكرر خبرنگار سياسي "مهر" كه پس ازبحث و تبادل نظر دراين جلسه چه تصميمي گرفته شد، فقط گفت:  نتيجه مهمي قرار نبود گرفته شود ، ما فعلا كانديدايي معرفي نمي كنيم .

اين خبردرحالي منتشر مي شود كه عسگراولادي يكي از اعضاي كميته پنج نفره پيشتر از معرفي كانديداي واحد اصولگرايان در22 بهمن ماه خبر داده بود .

يكي ازنمايندگان عضوفراكسيون اصولگرايان مجلس نيز درباره تاخير در معرفي كانديداي واحداصولگرايان به خبرنگار"مهر" گفت : ازآنجا كه تصميم هاشمي رفسنجاني مبني برورود به عرصه انتخابات بي تاثيردرتصميم شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي نيست ؛ به نظر مي رسد معرفي كانديداي واحد اصولگرايان تا اعلام تصميم هاشمي به تاخير بيفتد.

وي همچنين از ادامه مذاكرات اين شورا باعلما؛ جامعه روحانيت و جامعه مدرسين حوزه علميه قم خبرداد .

کد مطلب 156627

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