صبای قم شایستگی کسب سهمیه لیگ قهرمانان را دارد

عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمادگی کامل و بسیار مطلوب تیم صبای قم برای موفقیت در ادامه مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، بیان کرد: با توجه به نتیجه خوبی که در دیدار با شهرداری تبریز به دست آوردیم، مطمئنم که در ادامه بازی های لیگ برتر فوتبال می‌توانیم بهتر و قوی تر بازی کنیم‌.



بازیکنان ما برای بازی کردن در مقابل تیم شهرداری تبریز انگیزه زیادی داشتند



وی با اشاره به مصاف حساس تیم صبای قم برابر شهرداری تبریز، ادامه داد: بازیکنان ما برای بازی کردن در مقابل تیم شهرداری تبریز انگیزه زیادی داشتند و در این مسابقه با اعتماد به نفس بالا و با خیال راحت بازی کردند، ضمن اینکه بازیکنان صبا برای بازی‌های حساس آینده شرایط خوبی را به دست آوردند.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم اظهار داشت: تیم بسیار خوب و یکدستی داریم که حاصل موفقیتش تا این هفته از مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، وحدت، همدلی و دوستی بین تک تک اعضای تیم بوده است و قطعا تا پایان مسابقات لیگ یازدهم نیز به همین شکل خواهد بود.



وی از مسئولان استان و باشگاه صبا تقدیر کرد و عنوان داشت: آنچه که سبب شده است امروز تمام اقدامات و کارهای اجرایی در راستای آماده سازی صبای قم در شرایط بسیار خوبی قرار داشته باشد، حاصل وحدت این دو نهاد است که تیم را حمایت می‌کنند.



ویسی با اشاره به بازی مقابل تیم شهرداری تبریز در هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور که به برتری سه بر یک صبای قم انجامید، اظهار داشت: تیم ما در این بازی بسیار خوب بازی کرد و مزد بازی برتر خود را نیز با زدن سه گل به دست آورد.



وی تصریح کرد: نتیجه دیدار مقابل شهرداری تبریز برای ما بسیار مهم بود ولی مهم تر از آن آماده تر شدن تیم برای ادامه بازی‌های لیگ یازدهم است لیگی که در شش هفته پایانی قطعا سخت‌ تر می شود و باید برای موفقیت بیشتر تلاش کنیم‌.



مطمئنم که در پایان لیگ یازدهم تیم موفقی خواهیم بود



ویسی اضافه کرد: در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور باید با حریفان سرختی مسابقه دهیم که قطعا برای کسب موفقیت در این رقابت‌ها به اندازه صبا تلاش و انگیزه دارند اما به توانایی بازیکنان تیم خود اعتقاد زیادی دارم و مطمئنم که در پایان لیگ یازدهم تیم موفقی خواهیم بود.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم تاکید کرد: در تعطیلات لیگ برتر تمرینات آماده سازی خوبی برگزار کرده ایم و برتری در بازی مقابل شهرداری تبریز موجب شد تا شرایط بسیار بهتری نسبت به گذشته از نظر میزان آمادگی تیم به دست بیاوریم و اکنون مطمئنم که برای رسیدن به موفقیت در لیگ یازدهم تیمی بسیار شایسته داریم.



وی رمز موفقیت‌ صبای قم را تا این هفته از مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگا‌ه‌های کشور را داشتن بازیکنان بسیار خوب و آینده‌دار عنوان کرد و بیان داشت: از آغاز کار بازیکنان بسیار خوبی داریم که روز به روز بر انگیزه و اشتیاق آنها برای کسب موفقیت افزوده می‌شود‌.



گفتنی است: تیم فوتبال صبای قم در دیداری حساس برابر تیم شهرداری تبریز به برتری سه بر یک دست یافت تا با کسب 45 امتیاز به مکان چهارم جدول رده بندی صعود کند.