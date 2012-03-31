سپاه 12فروردین را تبریک گفت/ تاکید بر آمادگی برای جانفشانی دربرابر تهدیدات

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، این نهاد در بیانیه‌ای یوم‌الله 12 فروردین ماه را فرصت بازخوانی و بازنمایی حرکت رو به پیشرفت ملت ایران و دستیابی به قله‌های رفیع عزت و سربلندی در عصر جمهوری اسلامی دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برمبنای هویت الهی و سازگار با فطرت انسانی خود از همان روزهای آغازین مورد گرایش و اقبال جوامع انسانی قرار گرفت و جامعه بشریت در پرتو آن روح معنویت و ظلم‌ستیزی را در خود احیا کرد به گونه‌ای که امروز مبارزه با استکبار و استبداد به یک معیار انکارناپذیر در ارزش‌گذاری میزان رشد و پویایی ملل تبدیل شده است.

این بیانیه می‌افزاید: انقلاب و نظام اسلامی به مدد مقبولیت و نفوذ معنوی خود نه تنها روح معنویت، مجاهدت و استقلال‌طلبی و عدم وابستگی به قدرت‌های سلطه‌گر را در کالبد ملت‌ها دمید، بلکه در نبرد ماهوی خود به مکاتب لیبرالیسم و کمونیسم شرایط را به نحوی رقم زده است که جبهه کفر و نظام سلطه هم اینک تمامی گزینه‌های نظامی، سیاسی، فرهنگی، استقلال، امنیتی را در صحنه کارزار با ملت ایران ناتوان یافته است.

این بیانیه همچنین سربلندی و موفقیت انقلاب و نظام اسلامی را مرهون رهبری حکیمانه و الهی آن در دوران حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری دانسته و تاکید کرده است: برغم زنجیره‌ای از توطئه‌ها، ترفندها و نقشه‌های شیطانی و بکارگیری سناریوهای تهدید، تحریم، تجاوز، ترور و تلاش برای ایجاد شکاف بین ملت و مسوولان از سوی دشمنان، اینک ایران اسلامی راه عبور از گردنه‌های سخت و پرمخاطره را به همراه راهبر و راهنمای حکیم خود آموخته است و باور دارد لحظه‌ای نباید چشم از اشارت نایب امام زمان (عج) بردارد.

در ادامه این بیانیه با تبیین نقش انقلاب اسلامی و ملت ایران در عرصه شکل‌گیری بیداری اسلامی و نهضت فراگیر ضدسرمایه‌‌داری غرب در اروپا و آمریکا تصریح شده است: تردیدی نیست که تحولات پدید آمده در اقصی نقاط جهان بویژه در اروپا، آمریکا و خاورمیانه به برکت احساس هویت و بیداری ناشی از پیام انقلاب اسلامی و ایستادگی و مقاومت نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر نظام سلطه و قدرت‌های زورگو و ظالم است که برغم تلاش رسانه‌های استکباری و شبکه‌ جهانی صهیونیسم حاصل شده است.

این بیانیه با برشماری ره‌آوردهای استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران برای جامعه بشریت آورده است: با گذشت 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هم اینک ملل و جوامع به خود آمده‌اند و نهضت بیداری اسلامی و پرچم‌های حق‌طلبی و آزادیخواهی برافراشته شده در سراسر جهان، افق‌های نویدبخشی را فراروی آینده بشریت گشوده‌اند، آینده‌ای که در پناه آن ملت‌ها از ذلت عقب‌ماندگی و اسارت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قدرت‌های ظالم و سلطه‌گر رهایی یافته و طعم گوارای زندگی در سایه تعالیم الهی را خواهند چشید.

در پایان این بیانیه نظام مبتنی بر ولایت فقیه و مردمسالاری دینی را الگوی مترقی و نجات‌بخش برای جوامع و ملل برشمرده و با تبریک فرارسیدن یوم‌الله دوازدهم فروردین ماه - روز جمهوری اسلامی - به ملت سلحشور و ولایتمدار ایران تصریح شده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس فلسفه وجودی و ماموریت‌های خطیر خود همچنان در عرصه دفاع از دستاوردها و ارزش‌های بزرگ انقلاب اسلامی آماده هرگونه جانفشانی و فداکاری بوده و همانند گذشته در صورت بروز هرگونه تهدید و خطر، تحت فرمان ولی فقیه زمان و فرماندهی معظم کل قوا - حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) پاسخ کوبنده، قاطع و ویران کننده‌ای را به دشمنان انقلاب و نظام اسلامی خواهد داد.

