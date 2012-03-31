ناکامی نوروزی دزدان دریایی/ پنجاه و دومین حمله نیز شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و دومین حمله دزدان دریایی در دریای سرخ و تنگه باب المندب به ناوگان نفتکش ایران در این منطقه در ایام نوروز ناکام مانده است.

بر این اساس روز سوم فروردین ماه نوروز سالجاری ساعت 8:35 دقیقه صبح یک فروند قایق تندرو متعلق به دزدان دریایی به نفتکش هنگام ایران در محدوده دریای عرب حمله می کند.

درنهایت به دنبال تعقیب و گریز چند ساعته 6 دزد دریایی با نفتکش ایران، کشتی هنگام با انجام اقداماتی همچون افزایش سرعت، به صدا درآوردن آژیر خطر و انجام حرکات زیکزاکی موفق به ناکام گذاشتن دزدان دریایی این منطقه می شوند.

کشتی نفتکش 320 هزار تنی هنگام ایران پیش از این حمله دزدان دریایی محموله نفت خام صادراتی خود را در بنادر مدیترانه تخلیه کرده بود و برای انجام بارگیری مجدد عازم پایانه نفتی خارگ در خلیج فارس بوده است.

جمال میاحی مدیر امور فنی شرکت ملی نفتکش ایران در گفتگو با مهر با تایید ناکامی نوروزی دزدان دریایی به کشتی نفتکش ایران در دریای عرب، اعلام کرد: با وجود هوشیاری کارکنان نفتکش هنگام اما حضور به موقع نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی هم منجر به ناکامی جدید دزدان دریایی در ربودن نفتکش ایران شده است.

امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اخیرا در گفتگو با مهر با اشاره به اسکورت نفتکش‌های ایرانی در آبهای آزاد دربرابر حملات دزدان دریایی، تاکتیک این نیرو برای مقابله با حملات دزدان دریایی به کشتی‌ های تجاری و نفتکش‌ها را تشریح کرده است.

به گزارش مهر، دزدان دریایی در منطقه شاخ آفریقا تا مناطق ساحل شرقی کشور سومالی و کنیا، تا حوزه دریایی شمال جزیره ماداگاسکار را تا عمق 450 مایلی دریا تحت نفوذ دارند.



از سوی دیگر مقصد نهایی دزدان دریایی پس از گروگان‌گیری کشتی‌ها، سواحل و بنادر کشور سومالی برای پناه‌ گرفتن است که بعد از هر گروگان‌ گیری، اقدام به دریافت باج ‌گیری و دریافت مبالغ بسیار بالایی می‌کنند.



در حال حاضر انتقال حدود 12 میلیون بشکه نفت خام کشورهای اوپک و غیر اوپک از مسیر تنگه باب ‌المندب و سواحل کشور سومالی به طرف قاره اروپا و امریکا، تردد بیش از 40 درصد صادرات گاز مایع (LNG) قاره آسیا در منطقه نا امن تنگه باب المندب انجام می گیرد.



همچنین تردد سالانه بیش از 65 هزار کشتی که عمدتا حامل کالاهای صادراتی و وارداتی هستند از مسیر مذکور مهمترین دلایل اهمیت امن بودن تنگه راهبردی باب المندب است. منطقه تهدید و خطر، حدود 1.2 میلیون مایع مربع وسعت را دارد.



این درحالی است که درشرایط فعلی ظرفیت ناوگان کشتیهای نفتکش ایران حدود 10 میلیون و700 هزار تن بوده که با این تعداد کشتی امکان جابه جایی سالانه بیش از 100 میلیون تن نفت خام و انواع فرآورده های نفتی وجود دارد.