بازنگری سند راهبردی دانشگاه علم و صنعت/ برنامه دانشگاه در سال 91

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جبل‌عاملی درباره مراحل تدوین و بازنگری سند راهبردی دانشگاه علم و صنعت گفت: سند راهبردی دانشگاه با رویکرد از بالا به پایین، طراحی و با رویکرد از پایین به بالا، بازنگری شد.

وی ادامه داد: در جلسات متمرکز، این برنامه ابتدا در حد چشم­انداز و مأموریت راهبردها و اهداف کیفی و کمی تعیین و به دانشکده­ها ابلاغ شد. دانشکده­ها برنامه خود را تنظیم و به تصویب رسید، اما بعضی دانشکده­ها در اهداف کمی به برخی موارد اصرار داشتند که کلیت آن با اهداف کمی دانشگاه همخوانی نداشت، بار دیگر در اهداف کمی دانشگاه، تغییرات جزئی اعمال شد.

جبل­عاملی تاکید کرد: سند راهبردی دانشگاه علم و صنعت در سال 1386 به تصویب هیات امنای دانشگاه رسید و سند بازنگری شده هم در دستور کار هیات امنای دانشگاه قرار دارد که پس از تصویب هیات امنا، سند قانونی دانشگاه خواهد بود و به این دلیل که در جلسه پیشین شورا و هیات رئیسه دانشگاه برنامه تصویب شده یک سند قانونی و مبنای برنامه‌های ما در سال آتی به شمار می‌آید، بنابراین دانشکده­ها از ابتدای سال 1391، مطابق این برنامه کار خواهند کرد.

رئیس دانشگاه به موضوع تدوین برنامه اساتید توسط خود اساتید اشاره کرد و گفت: انتظار این است که تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده، متناسب با برنامه هر دانشکده­، برنامه­های هر یک از اعضای هیات علمی را هم داشته باشیم که از این پس در کمیته هیات علمی و هیات ممیزه و هم در بحث گرنت و دیگر موارد، مبنای اصلی ما برنامه استاد خواهد بود و این دورنمایی است که از برنامه راهبردی مد نظر است.