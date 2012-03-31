بازنگری سند راهبردی دانشگاه علم و صنعت/ برنامه دانشگاه در سال 91

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جبلعاملی درباره مراحل تدوین و بازنگری سند راهبردی دانشگاه علم و صنعت گفت: سند راهبردی دانشگاه با رویکرد از بالا به پایین، طراحی و با رویکرد از پایین به بالا، بازنگری شد.
وی ادامه داد: در جلسات متمرکز، این برنامه ابتدا در حد چشمانداز و مأموریت راهبردها و اهداف کیفی و کمی تعیین و به دانشکدهها ابلاغ شد. دانشکدهها برنامه خود را تنظیم و به تصویب رسید، اما بعضی دانشکدهها در اهداف کمی به برخی موارد اصرار داشتند که کلیت آن با اهداف کمی دانشگاه همخوانی نداشت، بار دیگر در اهداف کمی دانشگاه، تغییرات جزئی اعمال شد.
جبلعاملی تاکید کرد: سند راهبردی دانشگاه علم و صنعت در سال 1386 به تصویب هیات امنای دانشگاه رسید و سند بازنگری شده هم در دستور کار هیات امنای دانشگاه قرار دارد که پس از تصویب هیات امنا، سند قانونی دانشگاه خواهد بود و به این دلیل که در جلسه پیشین شورا و هیات رئیسه دانشگاه برنامه تصویب شده یک سند قانونی و مبنای برنامههای ما در سال آتی به شمار میآید، بنابراین دانشکدهها از ابتدای سال 1391، مطابق این برنامه کار خواهند کرد.
رئیس دانشگاه به موضوع تدوین برنامه اساتید توسط خود اساتید اشاره کرد و گفت: انتظار این است که تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده، متناسب با برنامه هر دانشکده، برنامههای هر یک از اعضای هیات علمی را هم داشته باشیم که از این پس در کمیته هیات علمی و هیات ممیزه و هم در بحث گرنت و دیگر موارد، مبنای اصلی ما برنامه استاد خواهد بود و این دورنمایی است که از برنامه راهبردی مد نظر است.
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