ندا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در رشته‌هایی که هم اکنون زیر مجموع هیئت انجمن‌های ورزشی هستند، برخی رشته‌های نیز دارای سابقه کمی هستند که هیئت باید در راستای تقویت زیرساخت‌های آنها تلاش کند.



وی تصریح کرد: ما باید در گام نخست از فعالیت هیئت جدید انجمن‌های ورزشی استان قم به فکر تقویت زیر ساخت‌ها توسعه تمام رشته‌های زیر پوشش خود هستیم و در این زمینه تمام عوامل و امکانات کارساز و کاردان خود را نیز بسیج کرده ایم اما حمایت بیشتر از سوی فدراسیون انجمن های ورزشی و اداره کل ورزش و جوانان استان قم را نیاز داریم.



تدوین برنامه‌ چهار ساله برای توسعه هر دو بخش همگانی و قهرمانی ورزش



زمانی اضافه کرد: تعیین کمیته‌ها و بخش‌‌های مختلف در انجمن‌های زیر مجموعه و نیز تدوین برنامه‌ چهار ساله برای توسعه هر دو بخش همگانی و قهرمانی ورزش استان قم از جمله اقدامات مهمی است که هیئت در آغاز فعالیت خود به آنها نیز توجه ویژ‌ه‌ای داشته است.



وی یادآور شد: یکی از رسالت‌های مهم این هیئت تلاش در راستای توسعه ورزش همگانی است اما با توجه به رشته‌هایی که سابقه موفقی در بخش قهرمانی ورزش داشته‌اند، به این موضوع نیز در کنار بخش همگانی توجه داریم چرا که می خواهیم هیئتی موفق از انجمن‌های ورزشی در کنار سایر رشته‌ها و هیئت‌های ورزشی فعال در استان قم باشیم.



نائب رئیس هیئت‌ انجمن‌های ورزشی استان قم اضافه کرد: تنوع رشته در هیئت‌ انجمن‌های ورزشی زیاد است و این هیئت از آغاز فعالیت برای توسعه هر دو مقوله ورزش یعنی همگانی و قهرمانی به یک اندازه تلاش می کند تا با شناخت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان در مسیر رو به پیشرفت ورزش قم گام بردارد.



از تمام انجمن ها در راستای توسعه ورزش بانوان برنامه خواسته ایم



وی با اشاره به اهمیت توجه بیش از پیش هیئت به بخش بانوان تصریح کرد: تلاش ما این است که بانوان سهم عمده‌ای در فعالیت‌های هیئت در انجمن‌ها و رشته‌های مختلف داشته باشند، زیرا از تمام انجمن ها در راستای توسعه ورزش بانوان برنامه خواسته ایم.



زمانی یاد آور شد: مسئولان باید از هیئت انجمن‌های ورزشی به مراتب بیشتر از دیگر هیئت ها حمایت کنند تا این هیئت نیز با توجه به اینکه تعدادی از رشته‌های موفق قم را مدیریت می‌کند، در آینده‌ای نزدیک یکی از هیئت‌های موفق و ورزش‌های آن جزو رشته‌های مدال آور و سرافراز قم لقب بگیرند.



گفتنی است: با تشکیل فدراسیون انجمن های ورزشی از سوی سازمان تربیت بدنی سابق، از نیمه دوم سال گذشته نیز هیئت انجمن‌های ورزشی استان قم تشکیل شد و سعید توکلی به عنوان رئیس و ندا زمانی به عنوان نایب رئیس مسئولیت این هیئت را بر عهده گرفتند.