دعوت از 12 کشتی گیر مازنی به اردوی تیم ملی جوانان

غلام رضا نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تقی اکبر نژاد، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان ازعباس حاج کناری مربی مازندرانی برای تقویت و همراهی کادر فنی به جمع مربیان تیم ملی دعوت کرد.

وی افزود: تیم ملی جوانان در مجموع با 25 کشتی گیر کشور خود را برای شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا، جام جهانی و جهانی آماده می کند.

نوری زاده گفت: در این اردو که از 15 فروردین به مدت 22 روز در محل خانه کشتی تهران برگزار می شود، 11کشتی گیر مازندرانی با 14کشتی گیر دیگر دعوت شده به این اردو تمرین خواهند کرد.

وی افزود: علیرضا حاتمی، حمید خلیلی، علی باقری، لطیف مومنی، علی علیزاده و آرش دنگسرگی، ایمان رحمانی زاده، علی شفیع زاده، محمد جواد ابراهیمی، سیاوش پازوکی، عبدالله قمی، سید محسن ابراهیمی کشتی گیران مازندرانی بوده که در اوزان 50 تا 120 کیلوگرم از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد جوانان فراخوانده شدند.

مازندران، مهد کشتی کشور است.