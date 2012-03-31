آینده سازان دو و میدانی قم در مسابقات قهرمانی کشور می دوند

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مسابقات دو و میدانی قهرمانی رده سنی بزرگسالان کشور، اظهار داشت: برترین دو و میدانی کاران کشور برای قهرمانی در مواد مختلف در این دوره به رقابت می پردازند.



وی عنوان کرد: با توجه به برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون دوومیدانی کشورمان، زمان زیادی به آغاز مسابقات مردان دو و میدانی قهرمانی کشور باقی نمانده است و باید تیمی قوی و منسجم را برای این رقابت ها آماده کنیم.



تیمی قوی و منسجم را برای رقابت های قهرمانی کشور آماده کنیم



دبیر هیئت دو و میدانی استان قم با اشاره به اهمیت برگزاری پیکارهای دو و میدانی قهرمانی کشور افزود: این دوره از رقابت ها با حضور دو و میدانی کاران استان های مختف، در با شرکت نفرات زبده دو و میدانی قم برگزار خواهد شد.



رضایی یاد آور شد: سال گذشته مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان کشور در مجموعه ورزشی حافظیه شیراز برگزار شد و تیمی قوی متشکل از جوانان آینده دار دو و میدانی استان قم در مواد مختلف به این رقابت ها اعزام می شود.



دبیر هیئت دو و میدانی استان قم خاطرنشان کرد: فدراسیون دو و میدانی کشورمان در حاشیه برگزاری این دوره از مسابقات، از نوجوانانی که در رقابت های نخستین دوره مسابقات دو و میدانی نوجوانان غرب آسیا حضور داشتند، تجلیل کرد.



درخشش دو و میدانی کاران قم در مسابقات قهرمانی کشور



رضایی در ادامه با اشاره به درخشش دو و میدانی کاران قمی در پیکارهای قهرمانی کشور که در مشهد برگزار شد، بیان داشت: درخشش دو و میدانی کاران قمی در پیکارهای قهرمانی جوانان کشور نوید آینده‌ای موفق و خوب برای دو و میدانی قم را می‌دهد.



وی عنوان کرد: حاصل تلاش تیم اعزامی هیئت دو و می‌دانی قم به این رقابت‌ها، کسب دو نشان طلا و نقره بود که سبب شد تا این تیم با کارنامه‌ای موفق به کار خود در پیکارهای دو و می‌دانی قهرمانی کشور پایان دهد که طی آن علیرضا سعادتمند در رقابت‌های رشته پرش با نیزه با تمام توان افکار خود را برای عبور از بالا‌ترین مانع متمرکز کرد ولی در ‌‌نهایت با کسب نشان نقره از این مسابقات بازگشت و در کنار این موفقیت، کسب یک نشان طلا در رقابت‌های رشته پرش سه گام سبب شد تا در رده بندی تیمی نیز تیم قم در جایگاه مناسبی قرار بگیرد که این مدال ارزشمند و عنوان درخشان را میلاد دریساوی به خود اختصاص داد.