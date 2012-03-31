هفتادمین کاروان راهیان نور از گیلان به اهواز رسید

سرهنگ محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کاروان که از خانوادههای شهدا و ایثارگران تشکیل شده است به مدت سه روز در منطقه حضور داشته و از مناطق عملیاتی اروند کنار، شلمچه، مسجد جامع خرمشهر، طلائیه، هویزه و دهلاویه بازدید و از رشادتها و دلیرمردیهای فرزندان خود آگاه می شوند.

وی اظهارداشت: این کاروان نیز همچون کاروانهای دیگر در نمایش شبانه ای که برای زائران در پادگان شهید حبیب الهی برنامه ریزی شده است، شرکت خواهند کرد.

مسئول اردویی سپاه قدس گیلان همچنین بر ضرورت زنده نگهداشتن یاد و خاطر شهدای هشت سال دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: ایجاد شرایطی مناسب برای حضور مردم در مناطق جنگی از رسالتهای مهم مسئولان است.

وی افزود: از طریق کاروانهای راهیان نورمی ‌توان پیام شهیدان را به مردم بویژه نسل جوان انتقال داد و فرهنگ اصیل دفاع مقدس را در جامعه احیا کرد.

مسئول اردویی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه راهیان نور بهترین میدان و فرصت برای انتقال ارزشهای ناب دوران دفاع مقدس به نسل نوجوان و جوان است، اظهارداشت: راهیان نور حرکتی ابتکاری و خلاقانه در بازآفرینی و بازسازی صحنه‌ های رزم با دشمن زبون است.

وی در ادامه اصلی ‌ترین سیاست استکبار جهانی را منحرف کردن نسل جوان جامعه دانست و یادآورشد: دشمنان خودباوری، آزادی ‌خواهی و استقلال ‌طلبی جوانان و نوجوانان را نشانه رفته اند که خوشبختانه دراین خیز شوم خود شکست خواهند خورد.