بازدید رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور از کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور و معاون گردشگری کشور از اقدامات انجام شده ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی استان کرمانشاه بازدید کرد.

منوچهر جهانیان، از اقدامات انجام شده توسط ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی استان کرمانشاه به منظور جذب گردشگران و استقبال از میهمانان نوروزی بازدید به عمل آورد.

وی در این بازدید خود از محل ستاد مرکزی تسهیلات سفرهای نوروزی استان واقع در مجموعه تاریخی فرهنگی طاق بستان، کمپ های اقامتی ایجاد شده برای اسکان گردشگران واقع در سطح شهر کرمانشاه، سیاه چادرهای عشایری، نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی، ایستگاه رادیویی مستقر در مجموعه طاق بستان، دستگاه هوشمند اطلاع رسانی به گردشگران دیدن کرد.

جهانیان در پایان بازدید خود از عملکرد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابراز رضایت کرد و از دست اندرکاران ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی استان نیز تقدیر و تشکرد کرد.

ثمره مبارزات ضد سلطنتی ملت ایران در 12 فروردین 58 به بار نشست

استاندار کرمانشاه گفت: در 12 فروردین 58 ثمره مبارزات ضد سلطنتی و ضد طاغوتی و شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ملت ایران به بار نشست و نظام جمهوری اسلامی ایران استقرار یافت.

سید دادوش هاشمی گفت: در این روز با رای اکثریت قاطع مردم‘ نظام سیاسی کشور پس از 2500 سال از نظام سلطنتی به نظام جمهوری اسلامی و حکومت مردمی تغییر یافت .

وی افزود: در 12 فروردین 58 ثمره مبارزات ضد سلطنتی و ضد طاغوتی و شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ملت ایران به بار نشست و نظام جمهوری اسلامی ایران استقرار یافت.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: امام خمینی(ره) با دوراندیشی خود بر حکومت جمهوری اسلامی بطوریکه نه یک بیشتر و نه یک کلمه کمتر تاکید داشتند و تاکید معظم له بر اساس خواست مردم در دوران مبارزات ضد ستم شاهی بود که در شعار آنها موج می زد و مردم در همه تظاهرات ها یکپارچه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را فریاد می کشیدند، بر این اساس اصل جمهوریت و اسلامیت اصل جداناپذیر در نظام حکومتی ایران است که برای تثبیت، استمرار و تداوم آن شهیدان زیادی تقدیم شده است.

وی تصریح کرد: امروزه پس از گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب شکومند اسلامی شعارهای مردم مبنی بر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی با تمام قوا دنبال می گردد و کشور ایران اسلامی ضمن استقلال خود در تمامی زمینه ها دارای آزادی در ابعاد مختلف است.

وی افزود: در پایان 12 فروردین ماه که روز نخستین استقرار حکومت الله است را مجدداً به تمامی مردم شریف و بزرگوار استان تبریک می گویم و امیدوارم مردم همچنان با پایداری و بصیرت خود به رهبری حضرت آیت العظمی امام خامنه ای مسیر عزتمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مسیر نورانی حضرت امام خمینی(ره) را در تمامی عرصه های مختلف ادامه دهند و هم دوش با مردم کشور، مهین اسلامی را به بالندگی، شکوه و عظمت بیش از پیش برسانند.

کرمانشاه شرایط بسیار ویژه ای برای توسعه گردشگری دارد

معاون گردشگری کشور، گفت: توسعه صنعت گردشگری از مصادیق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

منوچهر جهانیان در حاشیه بازدید از اقدامات انجام شده ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان کرمانشاه، در جمع خبرنگاران گفت: اقداماتی که ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان کرمانشاه به منظور جذب و استقبال از گردشگران و میهمانان نوروزی انجام داده است، بسیار شایسته و قابل تقدیر است.

وی افزود: رضایتمندی گردشگران و مسافرین نوروزی در واقع رضایتمندی خداوند است که بحمداله در استان کرمانشاه این مهم صورت گرفته است.

جهانیان با اشاره به تعامل و هماهنگی که بین دستگاه های مختلف استان کرمانشاه برای استقبال از گردشگران و میهمانان نوروزی به عمل آمده، گفت: این تعامل و هماهنگی تنها مختص به نوروز نیست و باید تا پایان سال نیز ادامه یابد.

معاون گردشگری کشور تاکید کرد: با توجه به ظرفیت های بسیار خوب استان کرمانشاه در بحث های طبیعی، فرهنگی، تاریخی و بازارچه های مرزی می توان در زمینه تجاری و صنعتی نیز در این استان سرمایه گذاری کرد.