كشته شدن يك معارض كويتي زير شكنجه نيروهاي امنيتي اين كشور

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، با اين حال شيخ نواف الاحمد الصباح وزير كشور كويت خبرهاي مطرح شده را مبني براينكه عامرخليف العنزي رهبر معنوي فعالان اسلامگراي مسلح كويت زير شكنجه نيروهاي امنيتي اين كشور فوت كرده است تكذيب كرد. سخنگوي وزارت كشوركويت نيز ديروز ادعا كرده العنزي سه شنبه شب براثرسكته قلبي پس از انتقال به بيمارستان فوت كرده است .

وزيركشوركويت به روزنامه "الراي العام" كويت گفت كه العنزي آنگونه كه برخي ادعا مي كنند زيرشكنجه و آزارفوت نكرده است و گزارش پزشكي قانوني به زودي آن را ثابت خواهد كرد.

شيخ نواف افزود: كساني كه تلاش مي كنند وانمود سازند كه عامر خليف العنزي براثرشكنجه كشته شده است هيچ دليلي و مدركي دردست ندارند و گزارش پزشك قانوني به زودي اين موضوع را ثابت خواهد كرد كه علت فوت وي پايين آمدن فشارخون بوده است.

مركزحقوق بشر اسلامي درلندن ديروز در بيانيه اي اعلام كرد العنزي زيرفشارشكنجه نيروهاي امنيتي به هنگام بازجويي كشته شده است به همين خاطراين مركزخواستارتشكيل يك كميته بي طرف براي تحقق علت فوت وي شد.

اين مركزاسلامي گفت: العنزي حاضر نشده اطلاعاتي را در مورد جوانان تحت تعقيب بدهد وهمين امرمنجر به كشته شدن وي در زير فشارهاي شكنجه شديد شده است.

وليد الطباطبائي نماينده اسلامگرا و رئيس كميته حقوق بشر پارلمان كويت با ارسال سوالاتي براي نواف وزير كشور كويت ازوي خواست درباره نحوه فوت العنزي تحقيق و اعلام كند آيا پزشكي قانوني روي جسد العنزي تحقيق كرده است يا خير .

طباطبائي كه خواستارگزارشي درمورد علت فوت العنزي شده است اين سوال رامطرح ساخت چرا نيروهاي امنيتي كويت به قوانيني كه اعمال شكنجه را به هنگام بازجويي منع مي كند احترام نگذاشته اند.

از سوي ديگر عبدالله عكاش يك نماينده اسلامگراي ديگرعضو كميته حقوق بشر پارلمان كويت در بيانيه اي مطبوعاتي امروز اعلام كرد : فوت العنزي علامت سوالهاي زيادي را بوجود آورده است و شايد ثابت شود كه شكنجه العنزي توسط نيروهاي امنيتي عامل فوت وي بوده است.

عكاش خواستار تشكيل كميته اي بي طرف براي تحقيق برروي جسد العنزي شد و افزود: اداره عدالت جنائي (پزشكي قانوني ) با وزارت كشور كويت اين موضوع را پي گيري مي كنند .

العنزي 29 ساله به همراه چهار فرد مسلح در 31 ژانويه گذشته در پي درگيري هايي درمنطقه القرين درجنوب پايتخت دستگيرشد.