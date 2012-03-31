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۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تدابیر ویژه ترافیکی در روز طبیعت/ نظارت بر بوستان های بزرگ پایتخت

تدابیر ویژه ترافیکی در روز طبیعت/ نظارت بر بوستان های بزرگ پایتخت

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی تمامی محورهای خروجی تهران و پارک های بزرگ پایتخت را در روز 13 فروردین ماه تحت پوشش قرار می دهد .

سرهنگ جمال بذرافشان در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان این که از ساعات ابتدایی صبح روز 13 فروردین ماه تدابیر ترافیکی ویژه ای برای محورهای خروجی تهران و پارک های بزرگ پایتخت پیش بینی شده است گفت: بوستان های ولایت ، لویزان،نهج البلاغه ،خرگوش دره ،ارم ،پارک آبی آزادگان،امامزاده داوود ،خرگوش دره،پارک ملت و... تحت پوشش نیروهای پلیس راهور قرار می گیرند .

وی ادامه داد: از 7صبح روز 13 فروردین ماه تردد وسایل نقلیه سنگین در جاده قدیم ،کن ،سولقان و اتوبان بعثت و فداییان اسلام ممنوع می شود و این محدودیت تا ساعت 24 ادامه دارد .

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ با بیان این که محورهای شهید بابایی و لواسان به سمت تهران یک طرفه ه سمت تهران خواهد شد گفت : از ساعت 16 فردا به دلیل بازگشت مسافران نوروزی و گردشگران روز طبیعت، محور لواسان به سمت تهران یکطرفه می شود همچنین محور آبعلی دماوند نیز از ساعت یک روز 13 فروردین یک طرفه می شود .
 

کد مطلب 1566310

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