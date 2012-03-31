تدابیر ویژه ترافیکی در روز طبیعت/ نظارت بر بوستان های بزرگ پایتخت

سرهنگ جمال بذرافشان در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان این که از ساعات ابتدایی صبح روز 13 فروردین ماه تدابیر ترافیکی ویژه ای برای محورهای خروجی تهران و پارک های بزرگ پایتخت پیش بینی شده است گفت: بوستان های ولایت ، لویزان،نهج البلاغه ،خرگوش دره ،ارم ،پارک آبی آزادگان،امامزاده داوود ،خرگوش دره،پارک ملت و... تحت پوشش نیروهای پلیس راهور قرار می گیرند .

وی ادامه داد: از 7صبح روز 13 فروردین ماه تردد وسایل نقلیه سنگین در جاده قدیم ،کن ،سولقان و اتوبان بعثت و فداییان اسلام ممنوع می شود و این محدودیت تا ساعت 24 ادامه دارد .

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ با بیان این که محورهای شهید بابایی و لواسان به سمت تهران یک طرفه ه سمت تهران خواهد شد گفت : از ساعت 16 فردا به دلیل بازگشت مسافران نوروزی و گردشگران روز طبیعت، محور لواسان به سمت تهران یکطرفه می شود همچنین محور آبعلی دماوند نیز از ساعت یک روز 13 فروردین یک طرفه می شود .

