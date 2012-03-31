سفر 5 میلیون گردشگر به آمل / آماری بی سابقه

محمد رضا شیدفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سفر این تعداد گردشگر به شهرستان آمل تاکنون بی سابقه بوده است ابراز امیدواری کرد: تعداد این مسافران تا پایان تعطیلات نوروزی افزایش یابد.

وی تصریح کرد: آمل با داشتن بیشترین آثار تاریخی واماکن مذهبی مازندران، پارکها و بوستانهای جنگلی و مراکز تفریحی به عنوان دروازه ورودی استان است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری آمل اظهارداشت: همجواری آمل با استان تهران موجب شده تا گردشگران زیادی در تعطیلات نوروزی به این شهرستان سفر کنند.

شیدفر گفت: 23 مدرسه و صدها تخته چادر و بیش از 300 سوئیت زائرسرا برای اسکان مسافران تدارک دیده شود.

وی از مسافران نوروزی خواست، به هنگام خروج از پارکها و بوستانهای جنگلی اگر آتشی را روشن کردند حتما آنرا خاموش و پس از اطمینان از جنگل خارج شوند.

معاون گردشگری مازندران گفت: ورود این تعداد مسافر نوروزی از سراسر کشور به آمل در مقایسه با تعطیلات نوروز پارسال حدود 15 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: این تعداد مسافر از جاده هراز نزدیک ترین مسیر مواصلاتی تهران به مازندران وارد آمل و سایر شهرهای این استان شدند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آمل با بیان اینکه هم اکنون به طور میانگین روزانه بیش از 300 هزار مسافر از مسیر جاده هراز وارد آمل می شوند ، گفت: این آمار در مدت مشابه پارسال روزانه به طور میانگین حدود 200 هزار نفر بوده است.