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۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۲۷

شیدفر به مهر گفت:

سفر 5 میلیون گردشگر به آمل / آماری بی سابقه

سفر 5 میلیون گردشگر به آمل / آماری بی سابقه

آمل -حبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آمل از ورود بیش از پنج میلیون مسافر و گردشگر تعطیلات نوروزی به این شهرستان خبر داد.

محمد رضا شیدفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سفر این تعداد گردشگر به شهرستان آمل تاکنون بی سابقه بوده است ابراز امیدواری کرد: تعداد این مسافران تا پایان تعطیلات نوروزی افزایش یابد.

وی تصریح کرد: آمل با داشتن بیشترین آثار تاریخی واماکن مذهبی مازندران، پارکها و بوستانهای جنگلی و مراکز تفریحی به عنوان دروازه ورودی استان است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری آمل اظهارداشت: همجواری آمل با استان تهران موجب شده تا گردشگران زیادی در تعطیلات نوروزی به این شهرستان سفر کنند.

شیدفر گفت: 23 مدرسه و صدها تخته چادر و بیش از 300 سوئیت زائرسرا برای اسکان مسافران تدارک دیده شود.

وی از مسافران نوروزی خواست، به هنگام خروج از پارکها و بوستانهای جنگلی اگر آتشی را روشن کردند حتما آنرا خاموش و پس از اطمینان از جنگل خارج شوند.

معاون گردشگری مازندران گفت: ورود این تعداد مسافر نوروزی از سراسر کشور به آمل در مقایسه با تعطیلات نوروز پارسال حدود 15 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: این تعداد مسافر از جاده هراز نزدیک ترین مسیر مواصلاتی تهران به مازندران وارد آمل و سایر شهرهای این استان شدند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آمل با بیان اینکه هم اکنون به طور میانگین روزانه بیش از 300 هزار مسافر از مسیر جاده هراز وارد آمل می شوند ، گفت: این آمار در مدت مشابه پارسال روزانه به طور میانگین حدود 200 هزار نفر بوده است.

کد مطلب 1566312

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