اجازه قاچاق سلاح را به سوریه نمی دهیم/ دستورات دولت را اجرا می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، سرهنگ "ضیاء الوکیل" گفت: اقدامات و تدابیر اتخاذ شده اجازه قاچاق سلاح از عراق به سوریه را نمی دهد.

وی افزود: سیاست ما روشن است من در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی کنیم و به دیگران نیز اجازه دخالت در امور داخلی مان را نمی دهیم.

الوکیل بیان کرد: اصل ثابت ما احترام مقابل و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای همسایه است و ما به عنوان نیروهای مسلح دستورات دولت را اجرا می کنیم.

وی گفت: فعالیت گروههای مسلح و القاعده در عراق بسیار ضعیف شده و تقریبا در حد صفر است و بازماندگان تروریستها برای اجرای اقدامات خود مقصد دیگری را جستجو می کنند.