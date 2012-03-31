  1. بین الملل
۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

مقام بلندپایه عراقی:

اجازه قاچاق سلاح را به سوریه نمی دهیم/ دستورات دولت را اجرا می کنیم

اجازه قاچاق سلاح را به سوریه نمی دهیم/ دستورات دولت را اجرا می کنیم

سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق بر ممانعت کشورش با قاچاق سلاح به سوریه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، سرهنگ "ضیاء الوکیل" گفت: اقدامات و تدابیر اتخاذ شده اجازه قاچاق سلاح از عراق به سوریه را نمی دهد.

وی افزود: سیاست ما روشن است من در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی کنیم و به دیگران نیز اجازه دخالت در امور داخلی مان را نمی دهیم.

الوکیل بیان کرد: اصل ثابت ما احترام مقابل و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای همسایه است و ما به عنوان نیروهای مسلح دستورات دولت را اجرا می کنیم.

وی گفت: فعالیت گروههای مسلح و القاعده در عراق بسیار ضعیف شده و تقریبا در حد صفر است و بازماندگان تروریستها برای اجرای اقدامات خود مقصد دیگری را جستجو می کنند.

کد مطلب 1566315

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