دیدار محسن رضایی با خانواده زنده یاد منصور واحدی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی صبح امروز در دیدار با خانواده زنده یاد منصور واحدی در اهواز اظهار کرد: برای من مایه افتخار است که در جمع شما هنرمندان خوزستانی حاضر شده ام. امیدوارم روزی برسد که مردم و هنرمندان از این مظلومیت بیرون بیایند و از امکانات کافی برای بروز استعداد ها و خدماتی که می توانند به کشور بکنند، برخوردار شوند.
وی ضمن عرض تسلیت به خانواده مرحوم واحدی و با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: در طول جنگ تحمیلی و دفاع مقدس بارها شرمنده شدم. به ویژه وقتی فداکاریهای فرماندهان عزیزی همچون مهدی باکری و حسن باقری را دیدم. امروز نیز یک بار دیگر شرمنده هنرمندی شدم که مخلصانه خود و خانواده اش را فدای دفاع از اسلام و ایران کرده است. از خداوند متعال می خواهیم که وی را با همان شهدایی که پیشانی بندهای ساخت او را بر پیشانی می بستند، محشور کند و در محضر رسول گرامی اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) حضور پیدا کنند.
اهواز - خبرگزاری مهر: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با خانواده زنده یاد منصور واحدی گفت: از خداوند متعال می خواهیم که وی را با همان شهدایی که پیشانی بندهای ساخت او را بر پیشانی می بستند، محشور کند.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی صبح امروز در دیدار با خانواده زنده یاد منصور واحدی در اهواز اظهار کرد: برای من مایه افتخار است که در جمع شما هنرمندان خوزستانی حاضر شده ام. امیدوارم روزی برسد که مردم و هنرمندان از این مظلومیت بیرون بیایند و از امکانات کافی برای بروز استعداد ها و خدماتی که می توانند به کشور بکنند، برخوردار شوند.
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