دیدار محسن رضایی با خانواده زنده یاد منصور واحدی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی صبح امروز در دیدار با خانواده زنده یاد منصور واحدی در اهواز اظهار کرد: برای من مایه افتخار است که در جمع شما هنرمندان خوزستانی حاضر شده ام. امیدوارم روزی برسد که مردم و هنرمندان از این مظلومیت بیرون بیایند و از امکانات کافی برای بروز استعداد ها و خدماتی که می توانند به کشور بکنند، برخوردار شوند.



وی ضمن عرض تسلیت به خانواده مرحوم واحدی و با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: در طول جنگ تحمیلی و دفاع مقدس بارها شرمنده شدم. به ویژه وقتی فداکاریهای فرماندهان عزیزی همچون مهدی باکری و حسن باقری را دیدم. امروز نیز یک بار دیگر شرمنده هنرمندی شدم که مخلصانه خود و خانواده اش را فدای دفاع از اسلام و ایران کرده است. از خداوند متعال می خواهیم که وی را با همان شهدایی که پیشانی بندهای ساخت او را بر پیشانی می بستند، محشور کند و در محضر رسول گرامی اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) حضور پیدا کنند.

فرمانده سپاه در دوران جنگ افزود: آقای واحدی پیشانی بندهایی می ساخت که جوان های ما روی پیشانی های خود ببندند و به سمت جبهه ها بروند. اما قبل از آقای واحدی مادرانی بودند که این پیشانی ها را می بوسیدند و عزیزان شان را روانه جبهه ها می کردند. در حقیقت صداقت آن مادران با صداقت زنده یاد واحدی در این پیشانی بندها دست به دست هم می داد.



در ابتدای این مراسم مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به تلاشهای خالصانه زنده یاد منصور واحدی هنرمند دوران دفاع مقدس گفت: روح مرحوم منصور واحدی امروز خرسند است. هنرمندی که با کمترین امکانات، گروه نمایش را به جبهه ها می برد و برای رزمندگان اسلام تئاتر اجرا می کرد و فیلم نشان می داد. هنرمندی که حضور در جبهه ها و کار برای رزمندگان و دفاع از ارزشهای انقلاب و اسلام برایش مهمتر از هر چیزی بود.



حجت الاسلام والمسلمین عباس بسی خاسته همچنین یاد دیگر هنرمندان خوزستانی از جمله مرتضی آرا، بهمن عیوق، جوکار و نعمت اله لاریان را گرامی داشت.



در این نشست، عده ای از هنرمندان با بیان خاطره هایی از تلاش های ایثارگرانه ی زنده یاد واحدی در مناطق عملیاتی و نیز پشت جبهه و نیز با قرایت شعر یاد و خاطره ی این هنرمند فقید را گرامی داشتند.



زنده یاد منصور واحدی محقق و خالق اثر معنوی پیشانی بند رزمندگان در شهریور ماه سال گذشته به دیار باقی شتافت و در قطعه هنرمندان اهواز به خاک سپرده شد.