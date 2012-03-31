کوچکترین زائر گیلانی به کربلاهای ایران قدم نهاد

سرهنگ پرویز بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه زائر مزبور که کودکی یک ماهه است، افزود: این کودک به همراه پدر و مادر خود همچون علی اصغر به سرزمین داغ و رملی جنوب آمده و می خواهند بگوید که کوچکترین سرباز فدایی سید علی است.

وی اظهارداشت: آینده این کودک به امید خدا همچون شهدا تضمین و راهرو راه شهیدان باشد.

مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه قدس گیلان گفت: جنگ و دفاع مقدس گنجینه های تمام ناشدنی است که هرچه در این زمینه کار فرهنگی شود باز کم است و باید بسترسازی مناسبی در این عرصه شکل گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه راهیان نورسفری برای تقویت ولایتمداری است، یادآورشد: استکبار جهانی امروز به جنگ افکار و اعتقادات اسلامی جوانان روی آورده و باید در جامعه مقوله ولایتمداری، حراست از اعتقادات و همچنین مقابله با دشمن بیشترتقویت شود.