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۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۴۴

سرهنگ بابایی:

کوچکترین زائر گیلانی به کربلاهای ایران قدم نهاد

کوچکترین زائر گیلانی به کربلاهای ایران قدم نهاد

رشت - خبرگزاری مهر: مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه قدس گیلان از اعزام کوچکترین زائر این استان به کربلاهای ایران خبر داد.

سرهنگ پرویز بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه زائر مزبور که کودکی یک ماهه است، افزود: این کودک به همراه پدر و مادر خود همچون علی اصغر به سرزمین داغ و رملی جنوب آمده و می خواهند بگوید که کوچکترین سرباز فدایی سید علی است.

وی اظهارداشت: آینده این کودک به امید خدا همچون شهدا تضمین و راهرو راه شهیدان باشد.

مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه قدس گیلان گفت: جنگ و دفاع مقدس گنجینه های تمام ناشدنی است که هرچه در این زمینه کار فرهنگی شود باز کم است و باید بسترسازی مناسبی در این عرصه شکل گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه راهیان نورسفری برای تقویت ولایتمداری است، یادآورشد: استکبار جهانی امروز به جنگ افکار و اعتقادات اسلامی جوانان روی آورده و باید در جامعه مقوله ولایتمداری، حراست از اعتقادات و همچنین مقابله با دشمن بیشترتقویت شود.

کد مطلب 1566321

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