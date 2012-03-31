عباس رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ملی وزنه برداری عمان با چهار وزنه بردار، به سرمربی گری حسین توکلی قهرمان المپیکی مازندران در ساری اردوی خود را برپا کرده است.
وی افزود: اردوی آماده سازی تیم ملی وزنه برداری عمان از اول فروردین ماه در ساری آغاز شده و تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت.
رئیس هیئت وزنه برداری مازندران ادامه داد: تیم ملی وزنه برداری عمان به منظور آمادگی بیشتر برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا، اردوی آماده سازی خود را در ساری برپا کرده است.
رحیمی افزود: تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان عمان قرار است در اردوی بلند مدت خود در مازندران در شهرهای قائم شهر، چالوس، نوشهر وبابلسر برپا کند.
وی یادآورشد: مسابقات وزنه برداری بزرگسالان قهرمانی آسیا اول تا دهم اردیبهشت به میزبانی کره جنوبی در شهر پیونگ یانگ با حضور کشورهای مختلف آسیایی برگزار میشود.
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