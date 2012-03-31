گازهای سمی آل خلیفه ابزاری کشنده اند/ هیچ خانه ای امنیت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، "شیخ علی سلمان" گفت: متاسفانه اجلاس بغداد ملاحظات سیاسی را رعایت کرد و به انقلاب بحرین اشاره ای نکرد. به هر حال اولویت برگزار کنندگان این اجلاس برگزاری آن در عراق بود و امیدواریم پس از این عراق بتواند نقش خود را بازیابد اما این به مفهوم تکرار رفتارهای قبلی نیست.

وی در ادامه افزود: تعداد شهیدان ناشی از به کارگیری گازهای سمی حداقل 27 نفر است این در حالی است که بسیاری برای اینکه مشکلی برایشان به وجود نیاید با موضوع به عنوان مرگ طبیعی برخورد می کنند.

سلمان بیان کرد: مقادیر گاز به کارگرفته شده در ماهها و هفته های اخیر به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است و این مقدار بسیار بیش از اندازه ای است که برای پراکنده کردن تظاهرات کنندگان به کار می رود.

وی گفت: دوربین های نصب شده در منازل به خوبی حجم گاز به کار گرفته شده را نشان می دهد علاوه بر این کارگران مخلفات بر جای مانده را پاکسازی می کنند.

سلمان تاکید کرد: بسیاری از مردم از بیم خفگی ناشی از به کار گیری گازهای سمی شبها در منزل نمی مانند زیرا هیچ خانه ای امنیت ندارد.