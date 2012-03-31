12 فروردین روز تحقق شعارهای اسلامخواهی ملت ایران است

حجت الاسلام اسماعیل قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم در 12 فروردین سال 58 بار دیگر اسلامیت و تدین خود را به دنیا نشان دادند و ثابت کردند که بهترین و کاملترین شیوه برای اداره یک مملکت در دنیای امروز، حکومت اسلامی و دینی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: روز 12 فروردین را باید به نوعی روز، تحقق شعارهای استقلال طلبی، آزادیخواهی و اسلامگرایی ملت ایران در برابر سالیان متمادی ظلم حکومت ستم شاهی دانست.

حجت الاسلام قبادی تاکید کرد: در این روز مردم ایران ثابت کرده اند که دوست دارند که سرنوشت و آینده کشورشان را خودشان بسازند و نیازی به دخالتهای بیگانگان ندارند.

وی گفت: دنیای امروز، به این واقعیت رسیده است که بهترین مدل برای اداره دولت ها، مشارکت دادن مردم در سرنوشت و آینده خودشان است که این مهم را مردم ایران در 12 فروردین 58 به همگان ثابت کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: دنیای غرب به ویژه دولت آمریکا اکنون در شدیدترین تنگناهای اقتصادی و اجتماعی به سر می برند، این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با وجود تمام محدودیتها و تحریمهایی که کشورهای استکباری برایش پیش آورده اند، در حال طی کردن پله های توسعه و پیشرفت است.

قبادی در پایان گفت: امروز همین حکومت جمهوری اسلامی ایران در دنیا که روزگاری دشمنان آینده ای مبهم برایش تجسم می کردند، به منشا و مبدا آزادیخواهی در سراسر دنیا تبدیل شده است و به یکی از تاثیرگذارترین کشورهای دنیای کنونی مبدل شده است.