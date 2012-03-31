نظریه انتقادی تأثیر شگرفی بر اندیشه سیاسی و اجتماعی قرن بیستم بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "پندار دیالکتیک" اثر مارتین جی مورخ معاصر و استاد دانشگاه برکلی در کالیفرنیا از سوی انتشارات دانشگاه کالیفرنیا منتشر شده است.

دکتر مارتین جی شارح معروف مکتب فرانکفورت و استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در مورد انگیزه نگارش این کتاب و پرسش و فرضیه اصلی خود در آن به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید توجه داشت که این کتاب حدود 40 سال پیش برای اولین منتشر شده است.

وی یادآور شد: از زمان انتشار آن، در کشورهای گوناگون با استقبال زیاد مواجه شده است. این کتاب تاکنون به 13 زبان دنیا ترجمه شده است.

مؤلف "فضیلت دروغگویی: درغگویی در سیاست" تأکید کرد: این کتاب به بررسی تاریخ مؤسسه تحقیق اجتماعی فرانکفورت می‌پردازد. باید توجه داشت که این مؤسسه و آرای متفکران آن تحت نام نظریه انتقادی تأثیر شگرف و عظیمی بر اندیشه سیاسی، جامعه شناسی و اندیشه فرهنگی قرن بیستم بر جای گذاشت.

وی در ادامه تصریح کرد: تأثیر متفکران این مؤسسه که با عنوان مکتب فرانکفورت شناخته می‌شوند در آلمان بعد از جنگ، بسیار بیشتر بوده است.

جی یادآور شد: این کتاب به بررسی تأثیر متفکران این مکتب و تاریخ آن در ابتدای تشکیل در آلمان و سپس مهاجرت اعضای آن به ایالات متحده آمریکا می پردازد.

مؤلف "مارکسیسم و تمامیت: سرگذشت یک مفهوم از لوکاچ تا هابرماس" در ادامه افزود: اما اینکه دلایل و عواملی که باعث شد این مؤسسه شکل بگیرد به فعالیتها و دیدگاههای گروهی از متفکران باز می گردد که درصدد بودند تقریری جدید از مارکسیسم ارائه دهند.

این مورخ برجسته معاصر تصریح کرد: از اینرو آنها مارکسیستی که رنگ هگلی دارد را با نظریه تحلیل روانی ترکیب کرده و نظریه‌ای پیشگام در فلسفه با نام نظریه انتقادی را ارائه کردند.

جی در پایان یادآور شد: این کتاب به بررسی آرای متفکران اصلی این مکتب از جمله ماکس هورکهایمر، هربرت مارکوزه، اریک فروم، تئودور آدورنو، فرانس نیومن، لئو لونتال، آگوست ویتفوگل و والتر بنیامین پرداخته است.