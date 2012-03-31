احیای بناهای قدیمی سبب جذب گردشگران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس حسینی نژاد ظهر شنبه در حاشیه بازدید از مجموعه تاریخی فرح اباد ساری افزود: بناهای قدیمی و آثار باستانی روح دارند و سبب جذب گردشگران خواهد شد.
وی با بیان اینکه امروزه بناهای تاریخی و باستانی بدون روح وعشق ساخته می شوند افزود: هم اکنون بناهای تاریخی ساخته شده تنها به جنبه های اقتصادی پرداخته شده است.
حسینی نژاد با اعلام اینکه یک مقصد خوب گردشگری باید پاسخگوی نیازهای متعدد گردشگران باشد افزود: باید زمینه را برای جذب گردشگران وتوریست دراستان فراهم شود.
فرماندار مرکزاستان با تاکید بر اینکه یکی از وظایف دولت تجهیز مقصد برای جذب گردشگران است، گفت: باید متخصصان گردشگری به دنبال افزایش ایستایی مشکل گردشگری در مقصد باشندتا موجب رونق چرخه اقتصادی شود.
وی افزود: اگر بتوانیم فضاها و بناهای تاریخی را در غالب موزه بازسازی کنیم موجب افزایش گردشگر در استان خواهد شد.
ساری -خبرگزاری مهر: رئیس ستاد تسهیلات سفر مرکز مازندران گفت: احیا بناهای قدیمی سبب جذب گردشگران می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس حسینی نژاد ظهر شنبه در حاشیه بازدید از مجموعه تاریخی فرح اباد ساری افزود: بناهای قدیمی و آثار باستانی روح دارند و سبب جذب گردشگران خواهد شد.
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