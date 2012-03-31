احیای بناهای قدیمی سبب جذب گردشگران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس حسینی نژاد ظهر شنبه در حاشیه بازدید از مجموعه تاریخی فرح اباد ساری افزود: بناهای قدیمی و آثار باستانی روح دارند و سبب جذب گردشگران خواهد شد.



وی با بیان اینکه امروزه بناهای تاریخی و باستانی بدون روح وعشق ساخته می شوند افزود: هم اکنون بناهای تاریخی ساخته شده تنها به جنبه های اقتصادی پرداخته شده است.



حسینی نژاد با اعلام اینکه یک مقصد خوب گردشگری باید پاسخگوی نیازهای متعدد گردشگران باشد افزود: باید زمینه را برای جذب گردشگران وتوریست دراستان فراهم شود.



فرماندار مرکزاستان با تاکید بر اینکه یکی از وظایف دولت تجهیز مقصد برای جذب گردشگران است، گفت: باید متخصصان گردشگری به دنبال افزایش ایستایی مشکل گردشگری در مقصد باشندتا موجب رونق چرخه اقتصادی شود.



وی افزود: اگر بتوانیم فضاها و بناهای تاریخی را در غالب موزه بازسازی کنیم موجب افزایش گردشگر در استان خواهد شد.