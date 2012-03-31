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۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۳۱

خلج در گفتگو با مهر:

کتاب‌های راهنمای گردشگری ابزار مناسبی برای معرفی جاذبه های استان البرز است

کتاب‌های راهنمای گردشگری ابزار مناسبی برای معرفی جاذبه های استان البرز است

کرج – خبرگزاری مهر: دبیر کمیته تبلیغات و نمایشگاه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: کتاب های راهنمای گردشگری ابزار بسیار خوبی برای معرفی جاذبه های گردشگری استان البرز است.

رضا خلج در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: کتاب های راهنمای گردشگری ابزار بسیار خوبی برای معرفی جاذبه های گردشگری، تاریخی و طبیعی استان البرز است.

وی گفت: سعی و تلاشمان گردآوری اطلاعات و مطالب بسیار مفید و موثر در قالب کتابچه های راهنمای گردشگری به منظور معرفی جاذبه های گردشگری استان بوده است که تا کنون کتابچه های فراوانی گردآوری و بین مسافران توزیع شده است.

وی ادامه داد: 20 هزار نسخه کتاب راهنمایی گردشگری استان البرز، 15 هزار نسخه کتاب راهنمای شهرستان نظرآباد، طالقان، ساوجبلاغ، 20 هزار نسخه برشور راهنمای گردشگری استان البرز، 10هزار نسخه نقشه استان البرز و سایر اقلام از جمله فعالیت و کارهای صورت گرفته به منظور معرفی و جذب گردشگر بوده است.

عضو ستاد دائمی تسهیلات سفر استان البرز افزود: تعداد این اقلام و کتابچه های چاپ شده نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است که این امر در راستای جذب هر چه بیشتر گردشگر به استان البرز کمک فراوانی خواهد کرد.

دبیر کمیته تبلیغات و نمایشگاه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: استان البرز یکی از زیبا ترین و بی نظیر ترین استان های کشور است که سالانه مسافران داخلی و خارجی بسیار زیادی از این استان دیدن می کنند.
 

کد مطلب 1566336

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