سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتظار می رود با توجه با پایان دور دوم سفرهای نوروزی ترافیک تا ساعات پایانی روز جاری درمحورهای مواصلاتی این استان سنگین شود

وی با بیان اینکه تمامی محورهای مواصلاتی زنجان باز و تردد در این محورها در جریان است افزود: در حال حاضر محورهای مواصلاتی استان هیچ مشکلی ندارند و تردد در اغلب این جاده ها روان است.



سرهنگ شیر محمدی همچنین ترافیک در محور آزادراه زنجان- تبریز را روان اعلام کرد و ادامه داد: در حال حاضر تردد در کلیه محورهای مواصلاتی استان بدونه هیچ مشکلی در جریان است.

جانشین رئیس پلیس راه استان زنجان، به وقوع چهار تصادف طی 24 ساعت گذشته در این محورها اشاره کرد و یادآورشد: سه فقره از این تصادفات خسارتی و یک فقره منجر به جراحت دو نفر شد.

سرهنگ شیر محمدی، مهمترین علت وقوع این تصادفات را عدم توجه به جلوی ناشی از خستگی و خواب آلودگی دانست و گفت: رانندگان برای حفظ سلامت، امنیت خود و سرنشینان خودروها تا حدامکان فاصله طولی را رعایت کرده و از مکالمه با تلفن همراه، سرعت و سبقت غیرمجاز و رانندگی مخاطره آمیز پرهیز و حتما در بین خطوط رانندگی کنند.

محدودیت های ویژه ترافیکی روز طبیعت در زنجان اعمال می شود



جانشین رئیس پلیس راه استان زنجان، از اعمال محدودیت های ویژ های ترافیک در روز طبیعت در محورهای مواصلاتی این استان خبرداد.



سرهنگ شیر محمدی با اشاره به استقرار 60 گشت ویژه پلیس راه در محورهای مواصلاتی استان زنجان همزمان با روز طبیعت افزود: گشت های ویژه کنترل محورهای استان زنجان را در روز طبیعت بر عهده دارند.

وی ادامه داد: در روز طبیعت از تردد کامیون، وانت بارهای حامل مسافر و موتور سیکلت تا کیلومتر 35 جاده زنجان - میانه، محور سد تهم و محور طارم جلوگیری خواهد شد.

سرهنگ شیر محمدی افزود: همچنین از ساعت 18 تا 22 شب روز 13 فرودین محور زنجان میانه به سمت زنجان یکطرفه خواهد شد و وسائط نقلیه تنها می توانند به سمت زنجان تردد داشته باشند و وسائط نقلیه که به سمت میانه در حرکتند از مسیر جایگزین آزادراه زنجان - تبریز تردد کنند.