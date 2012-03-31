فرمانده سپاه قدس گیلان با راویان دفاع مقدس دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هامون محمدی ظهر امروز در این دیدار با اشاره به اینکه روایتگری عرصه بسیار سختی است، افزود: نیروهای انقلاب و دفاع مقدس باید با اتخاذ شیوههای مناسب در حوزه فرهنگی ماموریت کلیدی خویش را به انجام رسانند.

وی با بیان اینکه روایتگری یکی از مهمترین راهکارهای فرهنگی در این مسیراست، اظهارداشت: نسل دفاع مقدس باید لحظه لحظه های جنگ تحمیلی را برای آحاد مردم روایت کند.

فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: راویان باید تمام ابعاد دفاع مقدس را به طور دقیق و کامل روایت کنند تا نسلهای آینده با داشتن این محتوا در ادامه مسیر به تولید محصولات فرهنگی متناسب با زمان و ترویج این فرهنگ بپردازند.

وی همچنین برلزوم تدوین، ترویج و روایت فرهنگ هشت سال دفاع مقدس تاکید کرد و افزود: روایت مناطق عملیاتی جنگ گفتمانی ارزشمند و بزرگ است و ناگفته‌ های فراوان جنگ تحمیلی باید از سینه رزمندگان و جانبازان استخراج شود.

محمدی با اعلام اینکه رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما باید با تمام توان در زمینه روایتگری جنگ تحمیلی فعال باشند، یادآورشد: این فعالیتها می ‌تواند در قالب ساخت فیلم و یا مستند از زندگی رزمندگان و یا شهیدان باشد.

در ادامه این نشست هریک از راویان خاطراتی از عملیاتهای هشت سال دفاع مقدس در مناطق خوزستان و یادمانهای مورد بازدید زائران بیان داشتند.