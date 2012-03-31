جشن " بهار در بهار" در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی ظهر شنبه در حاشیه این جشن افزود: این مراسم در شهرستان گنبد کاووس در کنار برج آجری قابوس در حال اجرا و در گرگان نیز در ساعت 16 امروز برگزار می شود.

وی افزود: 12 فررودین، روز جمهوری اسلامی به عنوان یکی از روزهای تاریخی و مهم ایران اسلامی است و از سال گذشته از سوی این اداره کل و با هماهنگی و تعامل دستگاه‌های اجرایی استان و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اقدام به برگزاری مراسم نکوداشت 12 فروردین کرده است.

عباسی ادامه داد: طراحی و انتشار کارت‌ پستال‌هایی با نشان 12 فروردین در شمارگان شش هزار برگ، طراحی و چاپ کارت‌های نفیس، تهیه پکیج فرهنگی به تعداد 300 عدد، آماده‌سازی دو گروه موسیقی محلی استان جهت اجرای برنامه در مراسم از جمله اقداماتی است که توسط این اداره کل انجام شده و خواهد شد.

وی تصریح کرد: 12 فروردین از میراث معنوی کشور است که باید بزرگ داشته شود.



دبیر ستاد دایمی تسهیلات سفر استان گلستان به طرح منازل استیجاری اشاره کرد و گفت: متصدیان منازل استیجاری در استان گلستان آموزش می بینند.

عباسی گلستان گفت: این افراد در اولین فرصت آموزش های لازمه را دریافت می کنند.

وی افزود: این آموزشها شامل آموزش معرفی جاذبه های گردشگری استان- هتلینگ- پذیرش- تشریفات- و... می شود و در پایان به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره دریافت می کنند.

عباسی ادامه داد: این آموزشها در جهت خدمات دهی بهتر و بیشتر به گردشگران و مسافرین انجام می شود.