همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در جاده کرج به چالوس از شمال به سمت جنوب سنگین و روان و از جنوب به شمال نیمه سنگین و روان است.
وی ادامه داد: ترافیک در محورهای کرج به قزوین و همچنین تهران به کرج به صورت عادی است و مشکل خاصی وجود ندارد.
رئیس پلیس راه استان البرز در خصوص محدودیت های ترافیکی استان البرز اضافه کرد: امروز ساعت 12 میدان امیر کبیر مسدود است و اجازه حرکت به سمت شمال به خودروها داده نمی شود.
شریفی گفت: همچنین از ساعت 15 تا 24 مرزن آباد به کرج یکطرفه خواهد بود.
شریفی به مهر خبر داد:
ترافیک جاده کرج به چالوس سنگین و روان است/ انسداد جاده مرزن آباد و میدان امیرکبیر
کرج – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان البرز گفت: در حال حاضر ترافیک در جاده کرج به چالوس از شمال به سمت جنوب سنگین و روان و از جنوب به شمال نیمه سنگین و روان است.
همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در جاده کرج به چالوس از شمال به سمت جنوب سنگین و روان و از جنوب به شمال نیمه سنگین و روان است.
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