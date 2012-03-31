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۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۳۴

شریفی به مهر خبر داد:

ترافیک جاده کرج به چالوس سنگین و روان است/ انسداد جاده مرزن آباد و میدان امیرکبیر

ترافیک جاده کرج به چالوس سنگین و روان است/ انسداد جاده مرزن آباد و میدان امیرکبیر

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان البرز گفت: در حال حاضر ترافیک در جاده کرج به چالوس از شمال به سمت جنوب سنگین و روان و از جنوب به شمال نیمه سنگین و روان است.

همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در جاده کرج به چالوس از شمال به سمت جنوب سنگین و روان و از جنوب به شمال نیمه سنگین و روان است.

وی ادامه داد: ترافیک در محورهای کرج به قزوین و همچنین تهران به کرج به صورت عادی است و مشکل خاصی وجود ندارد.

رئیس پلیس راه استان البرز در خصوص محدودیت های ترافیکی استان البرز اضافه کرد: امروز ساعت 12 میدان امیر کبیر مسدود است و اجازه حرکت به سمت شمال به خودروها داده نمی شود.

شریفی گفت: همچنین از ساعت 15 تا 24 مرزن آباد به کرج یکطرفه خواهد بود.
 

کد مطلب 1566358

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