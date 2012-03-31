ترافیک جاده کرج به چالوس سنگین و روان است/ انسداد جاده مرزن آباد و میدان امیرکبیر

همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در جاده کرج به چالوس از شمال به سمت جنوب سنگین و روان و از جنوب به شمال نیمه سنگین و روان است.



وی ادامه داد: ترافیک در محورهای کرج به قزوین و همچنین تهران به کرج به صورت عادی است و مشکل خاصی وجود ندارد.



رئیس پلیس راه استان البرز در خصوص محدودیت های ترافیکی استان البرز اضافه کرد: امروز ساعت 12 میدان امیر کبیر مسدود است و اجازه حرکت به سمت شمال به خودروها داده نمی شود.



شریفی گفت: همچنین از ساعت 15 تا 24 مرزن آباد به کرج یکطرفه خواهد بود.

