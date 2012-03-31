حسن کامران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روز 12 فروردین ماه از سوی امام خمینی (ره) به نام روز جمهوری اسلامی ایران نام‌گذاری شد و ایشان بسیار تاکید داشتند که نام ایران و حکومتی که مردم به آن رای مثبت داده‌اند، بدون یک لفظ کمتر یا بیشتر به عنوان جمهوری اسلامی ایران در میان جهانیان برای همیشه شناخته شود، اظهار داشت: بعضی از افرادی که مرعوب شده غرب هستند، درصدد بودند کلمه‌ای به اسلام بچسبانند و یا لفظ جمهوری را به تنهایی در میان مردم جا بیندازند.

وی افزود: لفظ جمهوری بدون اسلام همان اسلام آمریکایی است و اسلام منهای سیاست و یا سیاست منهای اسلام در ایران هدفی است که دشمنان به آن دست پیدا نکردند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران از شعار الله اکبر به شدت هراس دارند چرا که عملیاتی کردن این شعار نقشه‌های شوم آن‌ها را نقش بر آب می‌کند.

وی اضافه کرد: در ایران هنوز عده‌ای به دنبال پیاده کردن اسلام آمریکایی هستند، اما به دلیل آگاهی و بصیرت مردم به خواسته خود دست پیدا نکردند.

کامران ادامه داد: با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران ابهت آمریکا اسرائیل و غربی‌ها را فرو ریخت، بیان داشت: هم اکنون انقلاب اسلامی و اندیشه‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه رشد پیدا کرده و جهان اسلام دچار تحول شده است.

وی گفت: حماسه مردم در روز 12 فروردین ماه ابهت آمریکا، اسرائیل و غربی‌ها را فرو ریخت و دیگر اندیشه‌های از نیل تا فرات دشمنان در منطقه خاورمیانه رنگی ندارد.