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۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۴۶

کلانتری اعلام کرد:

میزان اقامت گردشگران در مازندران 12 درصد رشد داشت

میزان اقامت گردشگران در مازندران 12 درصد رشد داشت

ساری - خبرگزاری مهر: جانشین دبیر ستاد تسهیلات سفر مازندران از رشد 12 درصدی میزان اقامت گردشگران استان در نوروز 91 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نقی کلانتری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد تسهیلات سفر مازندران افزود: در ایام نوروز، میزان ورودی گردشگران در نوروز امسال از رشد حدود 24 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار بوده است.

وی اظهار داشت: از 28 اسفندماه 90 تا پایان روز یازدهم فروردین ماه 91 بالغ بر 14 میلیون و 773 هزار و 860 هزار ئو 393 گردشگر وارد استان شدند.

معاون گردشگری مازندران گفت: 9 میلیون و 562 هزار و 102 نفر از ابتدای نوروز تاکنون، مقیم شدند.

کلانتری با بیان اینکه بالغ بر 28 هزار و 416 مورد بازدید از مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی، صنوف مختلف عرضه مواد غذایی  صورت گرفته است، تصریح کرد: 465 مورد تشویق، 782 مورد تذکر و اخطار کتبی و چهار مورد پیشنهاد تعطیلی تاسیسات گردشگری اقامتی انجام شده است.

وی بیان داشت: در هفده روز گذشته بالغ بر 10 هزار و 257 نفر از طریق هوایی، 75 هزار و 672 نفر با حمل و نقل ریلی، یک میلیون و 112 هزار و 60 نفر با اتوبوس و 13 میلیون و 662 هزار و 404 با سواری شخصی وارد مازندران شدند.

وی افزود: در ایام نوروز 91 تعداد 635 تور در مازندران انجام و 36 هزار و 535 نفر سفر کارت استفاده شده است.

کلانتری از توزیع روزانه70 هزار و 148  لیتر بنزین معمولی و سوپر و 31 هزار و 238 کیلوگرم نفت گاز در بین مسافران و شهروندان مازندران در نوروز خبر داد و گفت: سه هزار و 620 عدد تجهیزات ایمنی در استان نصب شده است.

جانشین دبیر ستاد تسهیلات سفر مازندران از فوت 91 نفر از گردشگران و شهروندان استان در نوروز امسال خبر داد و گفت: هزار و 717 مورد تصادفی پذیرش شده در مراکز درمانی و اورژانس بوه و چهار هزار و 492 مورد تصادفی و غیرتصادفی در اورژانس 115 گزارش شده است.

وی با بیان اینکه 240 مورد جنگ شادی، نمایش های خیابانی، نوروزخوانی و کنسرت موسیقی نوروز 91 در مازندران برگزار شده است، تصریح کرد: 500 نمایشگاه فرهنگی، هنری و صنایع دستی در مازندران ایجاد شد.

کلانتری با قدردانی از مشارکت رسانه استانی تبرستان و اطلاع رسانی خبرگزاریها و سایتهای استانی، افزود: خبرگزاریهای مازندران 628 خبر، گزارش و تحلیل از گردشگری و ستاد تسهیلات سفر در مازندران انعکاس دادند.

وی تعداد گشت های انتظامی، راهور، پلیس راه و همیاران پلیس در محورهای استان را 14 هزار و 850 مورد اعلام کرد و گفت: در این مدت هزار و 18 مورد گشت کنترلی، نظاتی استان و شهرستانها صورت گرفته است.

کد مطلب 1566379

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