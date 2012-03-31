میزان اقامت گردشگران در مازندران 12 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، نقی کلانتری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد تسهیلات سفر مازندران افزود: در ایام نوروز، میزان ورودی گردشگران در نوروز امسال از رشد حدود 24 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار بوده است.

وی اظهار داشت: از 28 اسفندماه 90 تا پایان روز یازدهم فروردین ماه 91 بالغ بر 14 میلیون و 773 هزار و 860 هزار ئو 393 گردشگر وارد استان شدند.

معاون گردشگری مازندران گفت: 9 میلیون و 562 هزار و 102 نفر از ابتدای نوروز تاکنون، مقیم شدند.

کلانتری با بیان اینکه بالغ بر 28 هزار و 416 مورد بازدید از مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی، صنوف مختلف عرضه مواد غذایی صورت گرفته است، تصریح کرد: 465 مورد تشویق، 782 مورد تذکر و اخطار کتبی و چهار مورد پیشنهاد تعطیلی تاسیسات گردشگری اقامتی انجام شده است.

وی بیان داشت: در هفده روز گذشته بالغ بر 10 هزار و 257 نفر از طریق هوایی، 75 هزار و 672 نفر با حمل و نقل ریلی، یک میلیون و 112 هزار و 60 نفر با اتوبوس و 13 میلیون و 662 هزار و 404 با سواری شخصی وارد مازندران شدند.

وی افزود: در ایام نوروز 91 تعداد 635 تور در مازندران انجام و 36 هزار و 535 نفر سفر کارت استفاده شده است.

کلانتری از توزیع روزانه70 هزار و 148 لیتر بنزین معمولی و سوپر و 31 هزار و 238 کیلوگرم نفت گاز در بین مسافران و شهروندان مازندران در نوروز خبر داد و گفت: سه هزار و 620 عدد تجهیزات ایمنی در استان نصب شده است.

جانشین دبیر ستاد تسهیلات سفر مازندران از فوت 91 نفر از گردشگران و شهروندان استان در نوروز امسال خبر داد و گفت: هزار و 717 مورد تصادفی پذیرش شده در مراکز درمانی و اورژانس بوه و چهار هزار و 492 مورد تصادفی و غیرتصادفی در اورژانس 115 گزارش شده است.

وی با بیان اینکه 240 مورد جنگ شادی، نمایش های خیابانی، نوروزخوانی و کنسرت موسیقی نوروز 91 در مازندران برگزار شده است، تصریح کرد: 500 نمایشگاه فرهنگی، هنری و صنایع دستی در مازندران ایجاد شد.

کلانتری با قدردانی از مشارکت رسانه استانی تبرستان و اطلاع رسانی خبرگزاریها و سایتهای استانی، افزود: خبرگزاریهای مازندران 628 خبر، گزارش و تحلیل از گردشگری و ستاد تسهیلات سفر در مازندران انعکاس دادند.

وی تعداد گشت های انتظامی، راهور، پلیس راه و همیاران پلیس در محورهای استان را 14 هزار و 850 مورد اعلام کرد و گفت: در این مدت هزار و 18 مورد گشت کنترلی، نظاتی استان و شهرستانها صورت گرفته است.