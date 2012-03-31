بوستانهای شهری آمل آماده پذیرش گردشگران در روز طبیعت است

محبوبه علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جدای از بوستان های شهر، حاشیه سبز برخی بلوارها در روز طبیعت در اختیار شهروندان گذاشته خواهد شد.

وی افزود: با توجه به توسعه فضای سبز و احداث بوستانهای جدید در شهر آمل، پیش بینی می شود استقبال از فضای سبز شهری در روز طبیعت افزایش یابد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری آمل، بهسازی بوستان ها، ترمیم قطعات فضای سبز و انجام عملیات بهزراعی را از جمله تمهیدات صورت گرفته در راستای کاهش خسارت به فضای سبز برشمرد.

علیزاده ادامه داد: از شهروندان تقاضا داریم دقت و توجه بیشتری در نگهداری فضای سبز داشته باشند و به ویژه هنگام ترک محل استقرار خود از خاموش بودن آتش افروخته شده اطمینان حاصل کنند.

وی به برخی اقدامات در نظر گرفته شده در روز طبیعت اشاره کرد و گفت: استقرار مخازن زباله در مقابل در ورودی بوستان ها، نصب واحدهای بهداشتی سیار در بوستان های بزرگ جنگلی، آماده سازی نمازخانه در بوستان های بزرگ جنگلی و نصب منقل های پخت غذا و تهیه هیزم در بوستان های جنگلی، استقرار اورژانس در بوستان های فرامنطقه ای، تامین آب آشامیدنی پیش بینی شده است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری آمل یادآور شد: پارک دهکده طلایی شهر آمل و پارک جنگلی هلومسر در دو راهی امامزاده عبدالله(ع) که در اختیار این سازمان بوده پذیرای مسافران زیادی از این شهر و سایر نقاط استان و کشور در روز طبیعت خواهد بود.