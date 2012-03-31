فوتسال کم توانان ذهنی مدال جهانی را برای قم به ارمغان آورد

محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در مجموع سال خوبی را سپری کردیم، ضمن اینکه با موفقیت مهدی مولایاری در فوتسال کم توانان ذهنی جهان، افتخاری ارزشمند برای ورزش جانبازان و معلولین قم ثبت شد.

وی اضافه کرد: درخشش مهدی مولایاری جوان ارزنده و توانمند ورزش جانبازان و معلولین قم در مسابقات کم توانان ذهنی جهان در ایتالیا به مقام قهرمانی دست یافت و خوشحالیم که افتخاری دیگر در ورزش جانبازان و معلولین قم به ثبت رسید.

افتخاری دیگر در ورزش جانبازان و معلولین قم به ثبت رسید



پیروزمنش ادامه داد: در سال گذشته تیم‌های مختلفی از هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان قم به مسابقات رشته‌های گوناگون ورزش جانبازان و معلولین کشور اعزام شده‌اند ولی موفقیت مهدی مولایاری در رقابت های فوتسال کم توانان ذهنی جهان، نخستین مدال جهانی را برای ورزش قم و هیئت جانبازان و معلولین به ارمغان آورد.



رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان قم ادامه داد: بعد از موفقیت‌های ارزشمندی که اعضای تیم های شنا، بسکتبال با ویلچر، دو و میدانی و بسیاری از رشته های دیگر در مسابقات مختلف قهرمانی کشور کسب کردند، کسب مدال‌ خوش‌رنگ طلا از رقابت‌های فوتسال کم توانان ذهنی قهرمانی جهان در کشور ایتالیا موجب ثبت افتخاری دیگر در ورزش جانبازان و معلولین قم شد.



وی تصریح کرد: اوج شیرینی موفقیت مهدی مولایاری همراه با تیم ملی فوتسال کم توانان ذهنی کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان در کشور ایتالیا این است که این جوان شایسته قمی در دیدار نهایی گل های پیروزی بخش تیم ملی را به ایتالیا زد.

برگزاری سومین دوره رقابت‌های جهانی ورزش‌های کم‌توانان ذهنی در ایتالیا



پیروزمنش بیان داشت: سومین دوره رقابت‌های جهانی ورزش‌های کم‌توانان ذهنی (آیناس) در ایتالیا برگزار شد که تیم ملی فوتسال کم توانان ذهنی کشورمان بعد از درخشش در مراحل مقدماتی و حذفی، برابر میزبان رقابت ها یعنی ایتالیا نیز با نتیجه دو بر یک به پیروزی رسید و قهرمان جهان شد.



وی ابراز کرد: تیم ملی فوتسال کم توانان ذهنی کشورمان در حالی موفق به کسب مقام قهرمانی پیکارهای قهرمانی جهان شد که تیم کشورمان در مرحله گروهی هم از سد برزیل، مجارستان و لهستان گذشته بود و در نیمه نهایی پرتغال را شکست داده بود اما در دیدار نهایی با گل های مهدی مولایاری از سد ایتالیا میزبان رقابت ها گذشت و قهرمانی جهان را جشن گرفت.



رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان قم افزود: در مسابقات فوتسال این دوره هشت تیم در قالب دو گروه دیدارهای مقدماتی را برگزار کردند که تیم ملی فوتسال کم توانان ذهنی کشورمان در گروه دوم مرحله مقدماتی در کنار تیم‌های مجارستان، لهستان و برزیل قرار داشت.



وی یاد آور شد: رقابت‌های جهانی آیناس هر چهار سال یک بار و یک سال پیش از برگزاری بازی‌های پارالمپیک برگزار می‌شود و طی آن در این مسابقات ورزشکارانی از سراسر جهان در هفت رشته ورزشی دوومیدانی، فوتسال، بسکتبال، شنا، دوچرخه‌سواری، تنیس و پینگ‌پنگ رقابت می کنند.