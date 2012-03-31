  1. بین الملل
۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۰۸

شب گذشته بیان شد؛

دلداری اوباما برای همپیمانان واشنگتن/ تحریم ایران اثری بر بازار نفت ندارد

دلداری اوباما برای همپیمانان واشنگتن/ تحریم ایران اثری بر بازار نفت ندارد

رئیس جمهوری آمریکا به منظور جلب نظر کشورهای دیگر برای مشارکت در تحریم نفتی ایران مدعی وجود منابع جایگزین برای نفت ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا که شب گذشته با اعمال تحریمهای جدید این کشور علیه ایران موافقت کرد، مدعی بی تاثیر بودن این اقدام در بازار جهانی نفت شد.

وی در تلاش برای توجیه تحریم نفتی ایران که به گفته کارشناسان شوک بزرگی به بازار جهانی وارد می آورد، مدعی شد کمبود نفت ناشی از این تحریم از طرق دیگر قابل جبران است.
 
به گفته اوباما برخی کشورهای تولید کننده نفت با افزایش صادرات خود می توانند این کمبود را برطرف کرده و جایگزین ایران شوند.
 
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت: ما از نزدیک این موقعیت را زیر نظر داریم و بر این باوریم که بازار جهانی می تواند با وجود کاهش خرید نفت از ایران به روند خود ادامه دهد.
 
گفتنی است اقدام واشنگتن در راستای اعمال فشار بیشتر به ایران با هدف متوقف ساختن پیشرفتهای هسته ای این کشور است، اقدامی که تا کنون بی نتیجه بوده است.
کد مطلب 1566396

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