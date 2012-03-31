حریفان قم در راگبی قهرمانی کشور مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های قهرمانی کشور نخستین رویداد پیش روی راگبی بازان قمی در سال 1391 به شمار می رود و تیم قم با ترکیبی از بهترین های راگبی قم که هفت نفر آنها عضو تیم ملی هستند به مصاف حریفان خواهد رفت.



راگبی از جمله رشته های ورزشی بسیار مورد علاقه در بین جوانان مستعد قمی است که از قضا فعالیت در این رشته ورزشی در هر دو بخش مردان و بانوان انجام می شود و در حال حاضر تیم مردان قم آماده حضوری موفق در پیکارهای راگبی قهرمانی کشور است.



جدال 13 تیم در راگبی قهرمانی کشور



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون انجمن های ورزشی، مسابقات راگبی قهرمانی کشور در بخش آقایان از دو هفته دیگر آغاز می شود، در حالی که امسال با حضور تیم راگبی مردان قم، در پیکارهای راگبی قهرمانی کشور 13 تیم رقابت خواهند کرد.



رقابت های راگبی قهرمانی مردان کشور طبق اعلام انجمن راگبی فدراسیون انجمن های ورزشی کشورمان، از روز یکشنبه بیستم فروردین ماه آغاز خواهد شد در حالی که برای برگزاری این رقابت ها زمین شماره چهار مجموعه ورزشی آزادی شهر تهران را در نظر گرفته شده است.



یکی از مهمترین اهداف کادر فنی تیم ملی در این رقابت ها این است که در صورتی که در جریان مسابقات راگبی قهرمانی مردان کشور در تهران بازیکنان شایسته و مستعد شناسایی شوند، از به اردوی تیم ملی کشورمان برای اعزام به مسابقات برون مرزی دعوت شوند.

قرار گرفتن قم در گروه نخست مقدماتی



نگاهی به گروه بندی صورت گرفته در رقابت های راگبی قهرمانی مردان کشور نشان می دهد که تیم های شرکت کننده در این دوره در چهار گروه سه و چهار تیمی قرار گرفته اند که تیم راگبی هیئت قم در گروهی سه تیمی جای گرفته است.



بر این اساس در گروه نخست این رقابت ها تیم مردان انجمن راگبی هیئت قم با تیم های راگبی آذربایجان شرقی و لرستان همگروه است در حالی که در گروه دوم چهار تیم تهران، گیلان، اصفهان و هرمزگان برای کسب جواز صعود مسابقه می دهند.



همچنین در گروه سوم مسابقات راگبی قهرمانی کشور تیم های خوزستان، کرمان و زنجان جای دارند و در گروه چهارم نیز تیم های راگبی فارس، خراسان رضوی و گلستان برای راهیابی به جمع تیم های برتر مرحله دوم به رقابت می پردازند.



بر اساس اعلام انجمن راگبی فدراسیون انجمن های ورزشی، پیکارهای سطح بندی 15 نفره در حالی از روز بیستم فروردین در چهار گروه در تهران به انجام می رسد که تیم های قهرمان در سید یک، نایب قهرمان در سید 2، مقام های سوم در سید سه و مابقی در سید چهار قرار میگیرند، ضمن اینکه استان های جدید می بایست از سید چهار وارد مسابقات شوند در حالی که مسابقات قهرمانی سیدها در نیمه دوم سال جاری به انجام خواهد رسید.