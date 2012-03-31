ارتقا شاخصهای تولید با مشارکت بخش خصوصی میسر است

صادق علی رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید در حوزه و موضوع فعالیت های اقتصادی به نکته تولیدی بودن نتیجه تلاش های اقتصادی توجه ویژه ای شود.

وی افزود: حمایت و استقبال از تولیدات ملی نیازمند تغییر ذائقه های مصرفی بر اساس فرهنگ سازی های جدید و ارائه الگوهای عملی و عینی در جامعه مبتنی بر اولویت مصرف تولیدات ایرانی در رقابت با واردات خارجی است.

این مدرس دانشگاه، فرهنگ سازی ملی در اولویت بخشی به مصرف تولید ایرانی توسط مردم و سازمان های اجتماعی و دولتی و مردمی را بهترین راه مقابله با کالاهای وارداتی دانست و افزود: تجربه نشان داده که قوانین بدون فرهنگ سازی و تبلیغ آن به تنهایی قادر به کنترل نوع و روند مصرف گرایی مردم نیست.

وی،علت رویکرد سرمایه گذاران ایرانی به سرمایه گذاری در عرصه های خدماتی و رفاهی زودبازده را در واردات سودآور و وسوسه کننده کالاهای خارجی اعم از با کیفیت و بی کیفیت دانست و گفت: تقویت و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، عملی ترین پاسخ برای پایان بخشیدن به همه تحریم ها و تهدیدهایی است که در سال های اخیر از سوی نظام سلطه جهانی علیه کشور ما تبلیغ و تحمیل شده است.

این فعال رسانه ای افزود: باید اذعان کرد که تولید جنس های مشابه کالاهای خارجی در کشور ما به صورت گسترده، مکفی و حتی با کیفیت برتر به بازار عرضه می شود ولی متأسفانه اجناس وارداتی با پشتوانه تبلیغات رسانه ای و خیابانی در تابلوها و بنرهای جذاب و فریبنده بیشتر از تولیدات داخلی در کشورما به مصرف می رسد.

وی یکی از موانع مصرف تولید ملی را فقدان الگوی مصرف و عدم استنکاف از اسراف دانست و تصریح کرد: هر کدام از این دو عامل به تنهایی، فلج کننده اقتصاد یک کشور و تثبیت ادامه وابستگی به واردات کالاهای خارجی بخاطر تقاضای بسیار بالا و فقدان توان عرضه در تولید داخلی است.

رنجبر بر بهره برداری بهینه از پتانسیل کامل بخش خصوصی برای رسیدن به اوج تولید تاکید کرد و گفت: عدم اجرای مناسب طرح ها، پروژه ها و مصوبات اقتصادی در استان و کشور مانند وجود شهرک های صنعتی ناتمام ، مکانیزه نشدن کشاورزی و نقص در زیرساخت های اقتصادی منطقه یکی دیگر از موانع رسیدن به اهداف سال جاری است که می توان با برنامه ریزی کوتاه مدت وبلند مدت این موانع را برطرف کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با ایجاد ستادهای تخصصی فعال در اقصی نقاط کشور و استان، زمینه های شکل گیری نهضت تولید ملی با گرایش اولویت استعدادها و قابلیت های بومی در روند حمایت از کار و سرمایه ایرانی تقویت شود.

