  1. بین الملل
۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۵۵

عربی پرس اعلام کرد:

مبارک در حال احتضار / موافقت با دیدار دیکتاتور مصر با تمامی بستگانش

مبارک در حال احتضار / موافقت با دیدار دیکتاتور مصر با تمامی بستگانش

منابع آگاه مصری از وخامت وضع جسمانی حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر و دست و پنجه نرم کردن وی با مرگ خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس، منابع آگاه مصری اعلام کردند: وضع جسمانی حسنی مبارک بسیار بد و رو به موت است.

منابع مذکور اعلام کردند: وی در حال احتضار است و پزشکان احتمال می دهند هر لحظه بمیرد به ویژه که با درخواست مبارک برای ملاقات با فرزندان زندانی اش جمال و علا مبارک موافقت شده و وی دو ساعتی با آنها دیدار کرده است.

این منابع اعلام کردند: همچنین به همسر و نوه های مبارک نیز اجازه ملاقات داده شده است.

منابع فوق گزارش دادند: مبارک همچنین تلاش کرده که با مسئول برجسته شورای نظامی یا معاونانش تماس بگیرد که این موضوع به سبب گرفتاری فرد مذکور ممکن نشده و به احتمال زیاد قصد داشته توصیه فرزندان و خانواده اش را به آنها بکند.

کد مطلب 1566408

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