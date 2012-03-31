78 کشته و مجروح در انفجارهای تروریستی جنوب تایلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، امروز شنبه بر اثر وقوع چند انفجار پیاپی در بخش مسلمان نشین جنوب تایلند دهها نفر کشته و مجروح شدند.

هر چند تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این اقدام تروریستی را به عهده نگرفته اما مقامات پلیس تایلند این حملات خشونت بار را به گروههای جدایی طلب که در مناطق مرزی مالزی فعال هستند، مرتبط می دانند.

بر این اساس در ساعات ظهر امروز به وقت محلی سه انفجار پیاپی در مرکز تجاری شهر یالا 8 کشته و 70 مجروح داشت. این انفجارها با استفاده از یک خودرو و یک موتور سیکلت بمب گذاری شده انجام گرفته است.



فرماندار یالا در مصاحبه ای تلویزیونی اعلام کرد بخش اعظم تلفات این حملات مربوط به انفجار سوم و زمانی است که مردم برای کمک به مجروحان دو انفجار نخست در محل گرد آمده بودند. این انفجار نیز با استفاده از یک دوچرخه بمب گذاری شده رخ داده است.

گفتنی است گروههای جدایی طلب تایلند پیش از این نیز حملات تروریستی مشابهی را ترتیب داده اند که اینگونه اقدامات طی دهه گذشته بیش از 5 هزار قربانی داشته است.