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۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۰۵

اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در 110 بوستان شهر تهران

رییس مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران گفت : مراسم سخنرانی و اقامه فریضه الهی نماز جماعت ظهر و عصر در روز 13 فروردیندر بیش از 110 بوستان بزرگ شهر با حضور 110 امام جماعت برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام و المسلمین عبدالمقیم ناصحی با بیان این که مراسم بزرگداشت سالروز استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی در روز شنبه 12 فروردین تحت عنوان جشن سرافرازی نیز در مناطق 22 گانه برگزار می شود گفت: 60 هزار بسته فرهنگی در پایانه های 4 گانه شرق ، غرب ، جنوب و بیهقی با همکاری سازمان پایانه ها به مسافران نوروزی اهدا خواهد شد .

ناصحی ادامه داد : دیدار از خانواده های معظم شهدا و عیادت از بیماران نیز یکی دیگر از برنامه های درنظرگرفته شده در ایام نوروز است .

رییس مرکز فعالیت های دینی شهرداری افزود : عطرافشانی مساجد سطح شهر ، غبارروبی مزار شهدا ، هویت بخشی سیمای بصری شهر با استفاده از ظرفیت های تبلیغی بر مبنای آموزه های دینی نیز از اقدامات صورت گرفته از سوی مرکز فعالیت های دینی شهرداری است که در روزهای پایانی سال 90 انجام شد.



 

کد مطلب 1566413

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