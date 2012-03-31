طرح های ترافیکی ویژه سیزده بدر در گلستان اجرا می شود

سرهنگ علی‌اصغر مهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی روز 13 فروردین در سطح جاده‌های استان، تردد هرگونه وسایل نقلیه سنگین و وسایل کشاورزی شامل کامیون، تریلر، اتوبوس، تراکتور و... در محور "گرگان" به "شاهرود" از مسیر "توسکستان" از ساعت 6 صبح ممنوع خواهد بود.

وی همچنین ادامه داد، به منظور تخلیه بار ترافیکی، این مسیر از ساعت 17 الی 18 و 30 دقیقه بعدازظهر به مدت 1.5ساعت یک طرفه خواهد بود و از تردد وسایل نقلیه از گرگان به سمت روستای" توسکستان" جلوگیری خواهدشد.

رئیس‌پلیس‌راه استان تردد انواع کامیون‌ها، تریلر، اتوبوس و تراکتور در محور تنگه "چهل‌چای و باقرآباد" " مینودشت" را ممنوع اعلام کرد و از شهروندان خواست از حمل مسافر در قسمت اتاق بار وانت‌ها، کامیون‌ها و تراکتورها جداَ خودداری کنند.

وی از برخورد جدی با رانندگانی که اقدام به تردد در مسیرهای ممنوعه کنند، خبر داد.