کارگران سربازان پیشگام حمایت از تولید ملی هستند

نصرالله دریابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نام گذاری سالجاری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: کارگران همواره در راستای اهداف نظام اسلامی و رهنمودها و فرامین مقام معظم رهبری بوده و سربازان پیشگام این جهاد و بسیج ملی هستند.

وی با بیان اینکه موضوع کار و تلاش و حمایت از اقتصاد داخلی همواره در محور توجهات رهبری بوده است، افزود: عنایت ویژه رهبری به این موضوع در سال جاری بارقه امید را در دل جامعه کارگری و ملت مومن ایران اسلامی روشن کرده است.

دریابیگی افزود: در چند سال گذشته با توجه به تحریم های بین المللی، واردات بی رویه کالای خارجی به صورت یک معضل بزرگ در آمده است و رهبری با درایت و هوشمندی این موضوع را طرح کردند.

وی یادآور شد: جامعه کارگری استان چونان همیشه در راستای فرمان رهبر معظم انقلاب به عنوان تولید کننده و مصرف کننده در جهت تحقق این افق امید بخش تلاش می کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به اینکه تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب تمامی توطئه های دشمنان نظام اسلامی را نقش بر آب خواهد کرد، افزود: با فرامین مقام معظم رهبری هم چنین افق های بلندی به روی تولید داخلی و اشتغال در کشور گشوده خواهد شد.

دریا بیگی با بیان اینکه همه مسئولان و مردم از طبقات مختلف باید در این بسیج عمومی و ملی برای دستیابی به خودکفایی کامل تولیدی و اقتصادی مشارکت کنند، افزود: استفاده از تولیدات داخلی باید در همه ساحات زندگی مردم جاری و ساری شود.

