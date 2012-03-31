  1. سیاست
۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۲۹

تکرار/بادامچیان درگفتگو بامهر:

برای ورود به مجلس دست و پا نمی‌زنم

برای ورود به مجلس دست و پا نمی‌زنم

نماینده مردم تهران که به دور دوم انتخابات مجلس نهم راه یافته است با تاکید بر اینکه عیدم رنگ و بوی انتخاباتی ندارد ، گفت: برای ورود به مجلس آینده دست و پا نمی‌زنم.

اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: عید من علیرغم اینکه به مرحله دوم انتخابات راه یافتم رنگ و بوی انتخاباتی ندارد چون برای حضور در مجلس نهم دست و پا نمی‌زنم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه من ایام عید و تعطیلی ندارم، اظهار داشت: ایام عید معمولاً ‌با خانواده اطراف تهران می روم البته نه برای تفریح بلکه برای نجات از تلفنها تا بتوانم به کارهای عقب افتاده‌ام برسم.
 
بادامچیان که در دور اول انتخابات مجلس نهم حائز اکثریت آرا نشده و به دور دوم انتخابات راه یافت گفت: در ایام عید کارهای سال قبلم را بایگانی کرده و برای سال بعد طرح‌هایی را آماده می‌کنم.
کد مطلب 1566427

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