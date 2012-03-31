نجات 180 هزار و 452 مسافر نوروزی

محمود مظفردر گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتقال دو هزار و 113 مصدوم به مراکز درمانی گفت: در طول ایام سفرهای نوروزیبه 32 هزار و 402 مصدوم رسیدگی شد و 134و 272 نفر نیز به دلیل حوادث غیرمترقبه از جمله برف و کولاک، اسکان اضطراری یافتند.

وی با اشاره به حوادث 24 ساعت گذشته کشور گفت : 248 حادثه و عملیات امدادی هلال احمر در 24 ساعت رخ داد که 4 هزار و 411 نفر در این حوادث دچار آسیب شدند .

مظفر با اشاره به اقدامات پیش بین شده در روز طبیعت گفت : نیروهای امدادی هلال احمر در روز 13 فروردین نیز به صورت ویژه در مناطق پرازدحام گردشگری از جمله در پارک چیتگر، سرخه حصار، جاجرود و کوه‌های شمال تهران مستقر می‌شوند و به تمام مردم و گردشگران توصیه می‌شود با فراگرفتن شماره‌های امدادی هلال احمر (147) از صعود به ارتفاعات نیز در صورت نداشتن آگاهی و دانش کوهنوردی خودداری کنند.