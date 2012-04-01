نجات یک ملت دراستفاده از دسترنج خودش است/جهت گیری تولیدی درتنظیم بودجه

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت نامگذاری سال جدید با نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: ماه رمضان سال گذشته که تولید کنندگان بخش خصوصی با رهبر معظم انقلاب دیدار داشتند همگی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات دولت ، گله ای نیز از مشکلات بخش تولید و نارسایی های آن داشتند.

وی در ادامه افزود: مقام معظم رهبری نیز در آن دیدار از اجرای هدفمندی یارانه ها توسط دولت دفاع کرد و از اینکه دولت در بخش تولید وظیفه اش به خوبی انجام نداده است گله داشتند.

توکلی با بیان اینکه با گذشت بیش از یک سال از این دیدار هنوز مشکلات بخش خصوصی بهبود نیافته است گفت: شیوه های اقتصادی که دولت در پیش گرفته است ضد تولید است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: اگر تولید نباشد وابستگی اقتصادی تشدید شده و تامین اشتغال برای جوانها غیر ممکن خواهد شد و همچنین تداوم تامین حوائج مردم هم به خطر می افتد.

وی با اشاره به اینکه نجات یک ملت در این است که از دسترنجش خودش را تامین کند اظهار داشت: عزت ملی ما در ادامه این روش های فعلی آسیب می بیند و بلکه حفظ استقلال نیز با ادامه این روش ها دچار مشکل خواهد شد.

توکلی تصریح کرد: وقتی همه این مسائل را در کنار هم می گذاریم تدبیر و هوشمندی رهبری را برای نامگذاری این سال با نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مشاهده می کنیم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب با این نامگذاری می خواهند توجهات را به مهمترین وظیفه دولت که رشد تولید ملی است جلب کند و امیدواریم در آستانه سال جدید دولت توجه بیشتری به این مسئله پیدا کند.

وی در خصوص تعامل دولت و مجلس برای تحقق شعار تولید ملی و حمایت کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: تمام قوا و دستگاههای کشور در پیشبرد اهداف این شعار وظیفه ای دارند اما چون دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برخلاف قانون عمل کرد و مجلس نیز در این خصوص به دولت فشار آورد تا سهم تولید داده شود لذا در این مورد خاص مجلس خوب عمل کرد.

توکلی با اشاره به اینکه بودجه سال 91 پیش روی مجلس است گفت: در تنظیم بودجه باید جهت گیری تولیدی داشته باشیم و از خرج تراشی هایی که بازدهی ملی آن کم است بپرهیزیم.

وی در ادامه افزود: این بخش وظیفه مجلس است که باید در ابتدای سال جدید رفتاری را از خودش نشان دهد که فرمایش رهبر معظم انقلاب را درک کرده و در این مسیر قدم برخواهد داشت.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سئوال که برای پرهیز از شعارزدگی در سال جدید چه باید کرد اظهار داشت: هر کس در هر مقام و مسئولیتی که است باید با عملش نشان دهد که این حرف و شعار را قبول دارد یا خیر. مجلس می تواند با تنظیم بودجه نشان دهد که اولا عمل این شعار را درک کرده و به آن وفادار خواهد ماند که البته مطمئنم این اتفاق خواهد افتاد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جدید باید سیاست هایی که موجب آسیب اشتغال می شود ولو اینکه رفاهی موقت برای دسته ای فراهم شود باید جایش را به سیاست هایی بدهد که نگاه بلند مدتی دارد و اشتغال و تولید را تقویت می کند.

توکلی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص اینکه آیا مجلس طرح خاصی برای حمایت از تولید ملی کار و سرمایه ایرانی خواهد داشت، گفت: ما طرح و قانون در این خصوص کم نداریم اگربه همین قوانین عمل کنیم اوضاع بهتر از این خواهد شد و اگر دولت در همه موارد به قانون تمکین کند افزایش اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران خصوصی بیشتر خواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پایان اظهار داشت: دولت باید از تغییر سریع سیاست ها خودداری کند تا سرمایه گذارها امیدوار شوند و مجلس نیز از کارهای دولت حمایت کند تا بتوانند با یکدیگر کار را به پیش برند.