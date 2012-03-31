۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۲۸

حجت الاسلام عاملی:

12 فروردین روز تکریم ملت ایران و اثبات نظریه نوین اسلامی بود

اردبیل - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل 12 فروردین را روز تکریم و عزت و عظمت ملت ایران و اثبات نظریه نوین اسلامی در دنیا دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن عاملی بعد از ظهر شنبه در دیدار با اقشار مختلف مردم اردبیل اضافه کرد: 12 فروردین برگ درخشانی در تاریخ انقلاب و نظام اسلامی و تاریخ ایران است.

وی و با اشاره به اهمیت این روز در تاریخ کشور افزود: حضرت امام خمینی (ره) با واگذار کردن انتخاب نوع حکومت به دست مردم و با رای ملت ایران، به صورت عملی دموکراسی و نقش برجسته مردم را در اداره کشور نشان داد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل یادآور شد: با تحقق این روز مهم تقید جمهوریت و دموکراسی به اسلامیت، نظریه نویی بود که جمهوری اسلامی آن را به جهان عرضه کرد.

وی با بیان اینکه 12 فروردین عید اسلامی – ملی و روز حکومت الهی است، از مردم کشور و این استان خوست این روز را همانند سایر اعیاد ملی و مذهبی بدانند و آن را جشن بگیرند.

حجت الاسلام عاملی عنوان کرد: نسل جوان باید با برهان واستدلال این عید بزرگ مذهبی و ملی را درک کرده و نخبگان باید جوانان را در ادراک این واقعه عظیم یاری کنند.

کد مطلب 1566458

