جشنواره اسباب بازی را در سطح فراملی در قزوین برگزار خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی روز شنبه در مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی بازی و اسباب بازی کودکان دیروز و امروز که در سالن فرهنگسرای بانو برگزار شد اظهارداشت: در سال 91 که به نام تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی مزین شده برگزاری جشنواره اسباب بازی گامی در حفظ ارزشهای سنت ایرانی است که خوشبختانه بخوبی برگزار شد.



وی افزود: در چشم انداز ترسیم شده قزوین را به عنوان شهری تاریخی، فرهنگی، دانشگاهی، بازرگانی با جاذبه های گردشگری دیده ایم و هر کاری را با این محور انجام خواهیم داد.



نصرتی بیان کرد: مرمت و تعمیر سرای بزرگ سعدالسلطنه، خیابان سپه و ساخت تقاطع های غیر هم سطح، برجهای تجاری، شهر بازی، پارکینگ طبقاتی، پارک آبی و هتل در راستای برنامه چشم انداز دیده شده و قزوین را به شهری گردشگری، تاریخی و فرهنگی تبدیل خواهیم کرد.



گردشگری مذهبی در قزوین رونق می گیرد



شهردار قزوین توسعه گردشگری مذهبی در قزوین را از محورهای توسعه شهری دانست و بیان کرد: با وجود بقاع و امامزاده های متعدد در صددیم تا قزوین را به شهر گردشگری مذهبی تبدیل کنیم و در این راستا در سال 91 آزاد سازی دولت خانه صفوی، باغ مفاخر با سرعت بیشتری اجرایی خواهد شد و با راه اندازی منطقه کامان و زرشک و احیاء باغستانهای سنتی تلاش می کنیم تا قزوین را به جایگاه واقعی خود بازگردانیم.



وی گفت: موقعیت استان به گونه ای است که سالانه 150 میلیون نفر از آن عبور می کنند لذا ضروری است تا سهم خود را از این ظرفیت برای جذب مسافر و گردشگر حفظ کنیم و با شناساندن آثار طبیعی، تاریخی و فعالیتهای فرهنگی به اهداف خود دست یابیم.



شهردار قزوین تصریح کرد: در یکی دوسال گذشته تلاش کردیم تا با فعالیت های فرهنگی نامحسوس در خانواده ها دغدغه ای ایجاد کنیم تا به خلاقیت ها و ابتکار موجود در گذشته بیشتر فکر کنند و بازی و اسباب بازی های قدیمی را زنده کردیم تا این ارزشها ماندگار شود.



جشنواره اسباب بازی فرا ملی می شود



نصرتی بیان کرد: جشنواره اسباب بازی کودکان دیروز و امروز این قابلیت را دارد که به صورت فرا ملی و منطقه ای با حضور برخی کشورهای اسلامی که نوروز را جشن می گیرند هم برگزار شود که با پیشنهاد استاندار قزوین امیدواریم بتوانیم این جشنواره را در سالهای آینده با حضور برخی کشورهای همسایه مانند آذربایجان، تاجیکستان، پاکستان و افغانستان برگزار کنیم.



موزه دائمی اسباب بازی در قزوین برپا می شود



شهردار قزوین از برپایی موزه دائمی اسباب بازی در قزوین هم خبر داد و گفت: مجموعه ای شامل یک هزار اسباب بازی قدیمی تاکنون جمع آوری شده که در موزه دائمی اسباب بازی ها به نمایش درخواهد آمد.



وی اظهارامیدواری کرد با تعامل و همکاری دستگاههای اجرایی چشم انداز روشنی برای شهر تاریخی و مذهبی قزوین ترسیم شود.