300 هزار گردشگر نوروزی از مشگین شهر دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فتح آقا محمد اوغلی در بازدید از اماکن اقامتی و امامزاده های این شهرستان اضافه کرد: طبق آخرین آمار ستاد تسهیلات نوروزی تا امروز حدود 300 هزار نفر در طول تعطیلات نوروزی به این شهرستان سفر کرده اند.

وی از افزایش بیش از 35 درصدی میزان ورود گردشگر به شهرستان مشگین شهر خبر داد و افزود: مشگین شهر به عنوان قطب آثار تاریخی، طبیعی و آبهای گرم، مسافران زیادی را به خود جذب کرده است.

فرماندار مشگین شهربا بیان اینکه 80 درصد از مسافران ورودی به استان اردبیل از آبهای گرم سرعین و مشگین شهر استفاده می کنند، پیش بینی کرد ورود کردشگر در تعطیلات تابستان از روند افزایشی برخوردار باشد.

وی مجتمع آبهای قینرچه، شابیل، قوتورسویی، ایلاندو و موئیل را از مهمترین آبدرمانی های شهرستان مشگین شهر برشمرد و یادآور شد: علاوه بر این آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری بی نظیری از جمله پارک طبیعی، قلعه قهقهه، کهنه، آبشار و...در این شهرستان وجود دارد.

محمداوغلی با بیان اینکه معمولا 30 درصد مسافران استان اردبیل به مشگین شهر سفر می کنند، تصریح کرد: تاکنون بیش از 40درصد از مسافران نوروزی وارد شده به این شهرستان نیز از اماکن متبرکه دیدن کرده‌اند.

وی با اشاره به اجرای طرح سراسری آرامش بهاری در امامزاده ها و اماکن متبرکه متذکر شد: این طرح از 28اسفند در چهارامامزاده سیدسلیمان فخرآباد، سیدابراهیم لاهرود ، سیدعمادالدین رضی و سیدجعفر اونار به اجرا درآمده و مورد استقبال مسافران نوروزی قرار گرفته است.

به گفته این مسئول در قالب این طرح از مسافران و زائران پذیرایی شده و اقلام و بسته های فرهنگی و مذهبی در بین آنان توزیع می شود.

وی همچنین با اشاره به ترافیک روز سیزده بدر از برپایی ایستگاههای ثابت و سیار جمعیت هلال احمر و پلیس و فوریتهای پزشکی در مناطق مختلف شهرستان مشگین شهر خبر داد.

