احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی و عزم نمایندگان برای استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه آیا این طرح استیضاح که به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده در دستور کار مجلس قرار می گیرد، گفت: منتظر پایان یافتن تعطیلات نوروزی و بازگشایی مجلس هستم تا در اولین جلسه سال جدید، درباره استیضاح شیخ الاسلامی با تعدادی از نمایندگان که در این موضوع مطرح هستند مشورت کنم.

وی با تاکید بر اینکه بعد از مشورت با نمایندگان موضع خود را در خصوص استیضاح وزیر کار اعلام می کنم، گفت: نهایی شدن استیضاح باید با مشورت نمایندگان باشد که این موضوع در اولین روزهای بعد از تعطیلات مشخص خواهد شد.

توکلی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی اخبار حاکی از آن است رئیس جمهور به برخی نمایندگان تاثیر گذار مجلس اعلام کرده است چنانچه استیضاح وزیر کار رای بیاورد و شیخ الاسلامی برکنار شود، نه تنها سعید مرتضوی را از مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی برکنار نخواهد کرد، بلکه او را به عنوان سرپرست وزارت کار منصوب خواهد کرد، آیا چنین پیامی صحت دارد، گفت: این موضوع را نشنیده‌ام.

به گزارش مهر، در آخرین جلسه علنی سال گذشته مجلس الیاس نادران نماینده مردم تهران از تهیه طرح استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی انتصاب مرتضوی و تکمیل امضاهای آن خبر داد و در پی آن محمد رضا باهنر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد این طرح استیضاح به صورت غیر رسمی تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است که بعد از تعطیلات نوروز اعلام وصول می شود.

پیش از این نیز پانزده تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله احمد توکلی در خصوص انتصاب سعید مرتضوی به دلیل نقض آشکار مواد ۵۳ و ۵۴ از فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری که ضوابط انتصاب و ارتقای شغلی مدیران حرفه‌ای را تعیین می‌کند، به رئیس جمهور تذکر کتبی داده بودند.