بهرام عاطف : مشكل ما در خط حمله است / برانكو بايد از بازيكن ديگري به جاي دايي استفاده مي كرد

بهرام عاطف مربي باسابقه فوتبال كشورمان در گفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود : به عقيده من نخستين مشكل تيم ملي در خط حمله است جايي كه وحيد هاشميان بايد در نوك پيكان آن انجام وظيفه نمايد. در اينجا صراحتا اعلام مي كنم كه به جاي دايي در اين مسابقه بايد از بازيكن ديگري بهره مي گرفتيم تا به نتيجه دلخواه دست پيدا مي كرديم. دايي به عنوان سانتر فوروارد بايد بتواند به سمت دروازه حريف چرخش داشته و حركت نمايد نه اينكه با بازي رو به عقب و ساكن تنها به ارسال پاس به عقب اكتفا نمايد.

وي ادامه داد : در چند دقيقه ابتداي بازي كه بازيكنان ما با حركات پرسي و تحت فشار بازيكنان حريف را به ارسال توپهاي بلند مجبور كردند در بقيه اوقات اين مساله اتفاق نيفتاد تا جايي كه در نيمه دوم با خوش شانسي از شكست گريخته و به تساوي راضي باشيم.

عاطف خاطرنشان كرد : باتوجه به هافبكهاي بازيساز و باكلاسي كه داريم نياز است تا در خط حمله تغييرات مناسب ايجاد تا مهاجمان بتوانند از پاسهاي عمقي و نيز بلند آنها نهايت بهره را ببرند.

سرمربي سابق ذوب آهن اصفهان درخصوص بازي فريدون زندي نيز تاكيد كرد : من اعقتاد دارم نبايدزيادازاين بازيكن انتظار داشت كه با فوتبال ما به اين زودي هماهنگ شود. او با خلق و خوي فوتبال آلمان پرورش يافته ودر زمين به دنبال فضا سازي و حركت از سوي بازيكنان خودي است كه با اين نوع بازي ساكن از سوي بازيكنان ما نمي توان انتظار زيادي از او داشت.

وي در مورد بهترين بازيكن اين مسابقه نيز اظهارداشت : در نزد بازيكنان ما جواد نكونام بازي بدون نقصي را به نمايش گذاشت و در خط دفاعي نيز رحمان رضايي و يحيي گل محمدي موفق ظاهر شدند. بقيه بازيكنان ما نيز بازي معمولي از خود ارايه كردند.